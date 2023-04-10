Платили 2,5 тысячи рублей: в Мелитополе задержали россиянина за помощь Украине

По информации источников, обвиненный якобы передавал украинской стороне данные о локации оккупантов и гражданских объектов на оккупированных территориях. Следствие проверит его причастность к обстрелам города 29 марта и 2 апреля.

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На территории оккупированной части Запорожской области был задержан россиянин, которого подозревают в работе на разведку Украины. Об этом сообщают росСМИ в понедельник, 10 апреля.

Речь идет о 22-летнем гражданине Российской Федерации. "Правоохранительные органы" подозревают, что он сотрудничал с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

В частности, задержанного обвиняют в том, что тот якобы передавал украинской стороне данные о локации российских оккупантов и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях. Более того, следствие проверит, причастен ли он к обстрелам временно оккупированного Мелитополя 29 марта и 2 апреля.

Сотрудники "правоохранительных органов" утверждают, что при помощи Telegram ему было предложено вступить в легион "Свобода России" и переехать в Мелитополь. За каждое задание он якобы получал вознаграждение в виде 2,5 тысячи рублей.

"Задержанный в свои 22 года уже был условно осужден за побои и угрозы убийством. За нарушение правил условного наказания он был объявлен в РФ в федеральный розыск и, уже находясь в нем, стал участником террористической организации и пособником ее куратора", — говорится в сообщении.

Если вина будет доказана, тогда ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет, а если к тому времени будут одобрены поправки в Уголовный кодекс РФ, тогда задержанному "светит" пожизненное заключение.

Напомним, 7 апреля Госдума внесла поправки в УК и теперь россиянам хотят давать "пожизненное" за госизмену. Изменения были необходимы, как отметили в комитете по безопасности, так как Украина якобы несет для Кремля "беспрецедентные угрозы".

6 апреля СМИ писали, что в РФ мобилизованный дезертир угрожал взорвать гранатой военкомат под Москвой. После угроз в военкомате мужчина в камуфляже попытался скрыться. Подозреваемого вскоре задержала Росгвардия. При себе у мобилизованного был муляж гранаты Ф-1.