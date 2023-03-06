В РФ мобилизованный дезертир угрожал взорвать гранатой военкомат под Москвой, — росСМИ (фото)

После угроз в военкомате мужчина в камуфляже попытался скрыться. Подозреваемого вскоре задержала Росгвардия. При себе у мобилизованного был муляж гранаты Ф-1.

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В городе Домодедово Московской области РФ сотрудники Росгвардии в понедельник, 6 марта, задержали мужчину в камуфляже и якобы с гранатой. Об этом сообщил Telegram-канал о происшествиях в России "112".

Как уточняется, мобилизованный россиянин пришел в местный военный комиссариат с "гранатой" и угрожал сотрудникам взорвать ее.

После угроз мужчина покинул здание и попытался скрыться, однако его все равно задержали рядом с военкоматом.

[ + – ] Сотрудники Росгвардии задерживают мужчину

После этого полиция перекрыла дорогу на Набережной улице. На место также вызвали саперов и сотрудников ФСБ.

Интернет-издание Baza пишет, что 38-летнего россиянина мобилизовали в октябре прошлого года. По предварительной информации, сегодня он сбежал из военной части и приехал на такси в военкомат в состоянии алкогольного опьянения.

По данным издания Mash, граната оказалась муляжом. Сам мужчина — дезертир, прибывший из Курской области.

[ + – ] Росгвардия задержала мужчину с гранатой-муляжом в Подмосковье [ + – ] Росгвардия задержала мужчину с гранатой-муляжом в Подмосковье [ + – ] Росгвардия задержала мужчину с гранатой-муляжом в Подмосковье [ + – ] Росгвардия задержала мужчину с гранатой-муляжом в Подмосковье [ + – ] После задержания полиция перекрыла улицу

Напомним, вечером 28 февраля 16-летний школьник Егор Б. пытался поджечь здание военного комиссариата в Кировске Ленинградской области в РФ. Подросток кинул в двери главного входа в военкомат бутылку с зажигательной смесью.

24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, мужчина в центре Санкт-Петербурга расстрелял из обреза сотрудника ОМОНа. Силовика госпитализировали с тяжелым ранением живота, а нападавшего сразу же задержали.