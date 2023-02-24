"Убегайте": мужчина расстрелял из обреза сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга (видео)

Силовик госпитализирован с тяжелым ранением живота, а нападавшего сразу же задержали. "Омон" согнали в центр города, опасаясь акций протеста из-за годовщины вторжения.

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Утром 24 февраля 50-летний уроженец Узбекистана Тигран Хачикян выстрелил из обреза в сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга. Силовика госпитализировали с тяжелым ранением живота. Об этом пишет Telegram-канал о происшествиях в РФ "112".

По данным журналистов, Хачикян еще дома подготовил два помповых ружья, патроны, два коктейля Молотова и музыкальную колонку. Забрав это все с собой, мужчина поймал такси и доехал до станции метро "Проспект ветеранов". Там он взял другую машину и добрался до Садовой улиц, откуда уже пешком дошел до станции "Гостиный двор".

[ + – ] Стрельба произошла у "Гостиного двора"

Здесь около 11:50 по московскому времени мужчина достал колонку и включил музыку. Когда к нему подошли сотрудники Росгвардии, сказал им: "Убегайте!". Один из "омоновцев" сделал попытку задержать Хачикяна, но тот достал обрез и несколько раз выстрелил в силовика. Питерское издание "Фонтанка" уточняет, что стрелял он картечью.

Нападавшего сразу же задержали.

[ + – ] Место проишествия в Санкт-Петербурге

Сотрудника ОМОНа госпитализировали с тяжелым ранением в живот. Имя пострадавшего российского силовика не называется, однако интернет-издание Mash пишет, что ему 50 лет.

Как пишет издание "КоммерсантЪ", сегодня в Санкт-Петербурге центр города усилили сотрудниками силовых ведомств, опасаясь несогласованных акций протеста в годовщину военного вторжения в Украину.

В настоящее время место происшествия оцеплено, там работает следственно-оперативная группа.

[ + – ] Место происшествие сейчас оцеплено

Напомним, 21 февраля жилец общежития в центре Москвы поджег 16-этажное здание, в котором находится отель "МКМ". Из здания эвакуировали 200 людей.