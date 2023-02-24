"Тікайте": чоловік розстріляв з обрізу співробітника ОМОНу в центрі Санкт-Петербурга (відео)

Силовика госпіталізовано з важким пораненням живота, а нападника відразу ж затримали. ОМОН зігнали в центр міста, побоюючись акцій протесту через річницю вторгнення.

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Вранці 24 лютого 50-річний уродженець Узбекистану Тигран Хачікян вистрілив з обрізу в співробітника ОМОНу в центрі Санкт-Петербурга. Силовика госпіталізували з тяжким пораненням живота. Про це пише Telegram-канал про події в РФ "112".

За даними журналістів, Хачікян ще вдома підготував дві помпові рушниці, патрони, два коктейлі Молотова та музичну колонку. Забравши це все із собою, чоловік упіймав таксі та доїхав до станції метро "Проспект ветеранов". Там він узяв іншу машину і дістався Садової вулиці, звідки вже пішки дійшов до станції "Гостиный двор".

[ + – ] Стрілянина відбулася біля "Гостиного двора"

Тут приблизно об 11:50 за московським часом чоловік дістав колонку та ввімкнув музику. Коли до нього підійшли співробітники Росгвардії, сказав їм: "Тікайте!" Один із "омоновців" зробив спробу затримати Хачікяна, але той дістав обріз і кілька разів вистрілив у силовика. Пітерське видання "Фонтанка" уточнює, що він стріляв картеччю.

Нападника відразу ж затримали.

[ + – ] Місце події у Санкт-Петербурзі

Співробітника ОМОНу госпіталізували з тяжким пораненням у живіт. Ім'я постраждалого російського силовика не називається, проте інтернет-видання Mash пише, що йому 50 років.

Як пише видання "КоммерсантЪ", сьогодні у Санкт-Петербурзі центр міста посилили співробітниками силових відомств, побоюючись неузгоджених акцій протесту в річницю військового вторгнення в Україну.

Наразі місце події оточено, там працює слідчо-оперативна група.

[ + – ] Місце події зараз оточене

Нагадаємо, 21 лютого мешканець гуртожитку в центрі Москви підпалив 16-поверхову будівлю, в якій знаходиться готель "МКМ". Із будівлі евакуювали 200 людей.