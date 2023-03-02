За попытку теракта: школьник в РФ хотел поджечь военкомат, на него завели 2 уголовных дела

16-летний гимназист из Ленинградской области забросал здание военкомата "коктейлями Молотова". Его задержали в ста метрах от места происшествия с рюкзаком с материалами для зажигательных смесей.

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Вечером 28 февраля 16-летний школьник Егор Б. пытался поджечь здание военного комиссариата в Кировске Ленинградской области в РФ. Об этом на следующий день, 1 марта, сообщило интернет-издание Astra.

Подросток кинул в двери главного входа в военкомат бутылку с зажигательной смесью.

Как пишет Daily Storm, у школьника не получилось поджечь здание. Работники комиссариата сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации, вызвав наряд полиции. Учащегося местной гимназии задержали в ста метрах от места происшествия.

[ + – ] Здание военкомата в Кировске

Проект "Осторожности, Новости" информирует, что полиция нашла в рюкзаке задержанного мальчика еще одну бутылку и все необходимое для изготовления "коктейля Молотова".

Изначально школьника обвинили в попытке умышленного уничтожения имущества, однако 1 марта дело переквалифицировали на более тяжкую статью — попытку теракта.

Кроме этого, несовершеннолетнего россиянина обвиняют в том, что до этого он уже пытался поджечь военкомат в Санкт-Петербурге. Предположительно, он пришел к зданию со всем необходимым, но осуществить задуманное ему не удалось. По этому факту на 16-летнего питерца завели еще одно уголовное дело.

[ + – ] Школьник попытался поджечь здание военкомата [ + – ] Школьник попытался поджечь здание военкомата [ + – ] Школьник попытался поджечь здание военкомата [ + – ] Школьник попытался поджечь здание военкомата

Напомним, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, мужчина в центре Санкт-Петербурга расстрелял из обреза сотрудника ОМОНа. Силовика госпитализировали с тяжелым ранением живота, а нападавшего сразу же задержали.

20 февраля 26-летнего россиянина вызвали в районный военкомат из-за его военного опыта. Он заявил, что не хочет ехать на фронт и пообещал взорвать комиссариат. Его арестовали.