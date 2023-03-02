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Мир Российско-украинская война

За попытку теракта: школьник в РФ хотел поджечь военкомат, на него завели 2 уголовных дела

школьника, ленинградская область, военкомат
Школьника Егора сразу же задержали, против него завели два уголовных дела

16-летний гимназист из Ленинградской области забросал здание военкомата "коктейлями Молотова". Его задержали в ста метрах от места происшествия с рюкзаком с материалами для зажигательных смесей.

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Вечером 28 февраля 16-летний школьник Егор Б. пытался поджечь здание военного комиссариата в Кировске Ленинградской области в РФ. Об этом на следующий день, 1 марта, сообщило интернет-издание Astra.

Подросток кинул в двери главного входа в военкомат бутылку с зажигательной смесью.

Как пишет Daily Storm, у школьника не получилось поджечь здание. Работники комиссариата сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации, вызвав наряд полиции. Учащегося местной гимназии задержали в ста метрах от места происшествия.

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Здание военкомата в Кировске

Проект "Осторожности, Новости" информирует, что полиция нашла в рюкзаке задержанного мальчика еще одну бутылку и все необходимое для изготовления "коктейля Молотова".

Изначально школьника обвинили в попытке умышленного уничтожения имущества, однако 1 марта дело переквалифицировали на более тяжкую статью — попытку теракта.

Кроме этого, несовершеннолетнего россиянина обвиняют в том, что до этого он уже пытался поджечь военкомат в Санкт-Петербурге. Предположительно, он пришел к зданию со всем необходимым, но осуществить задуманное ему не удалось. По этому факту на 16-летнего питерца завели еще одно уголовное дело.

поджог, военкомат, россия Fullscreen
Школьник попытался поджечь здание военкомата
поджог, военкомат, россия Fullscreen
Школьник попытался поджечь здание военкомата
поджог, военкомат, россия Fullscreen
Школьник попытался поджечь здание военкомата
поджог, военкомат, россия Fullscreen
Школьник попытался поджечь здание военкомата
поджог, военкомат, россия
поджог, военкомат, россия
поджог, военкомат, россия
поджог, военкомат, россия

Напомним, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, мужчина в центре Санкт-Петербурга расстрелял из обреза сотрудника ОМОНа. Силовика госпитализировали с тяжелым ранением живота, а нападавшего сразу же задержали.

20 февраля 26-летнего россиянина вызвали в районный военкомат из-за его военного опыта. Он заявил, что не хочет ехать на фронт и пообещал взорвать комиссариат. Его арестовали.