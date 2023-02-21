Хотел взорвать военкомат: россиянин вместо мобилизации рискует попасть в тюрьму, - СМИ (фото)

Мужчина, служивший несколько лет назад в рядах ВС РФ, не захотел отправляться на фронт. За угрозы взорвать военкомат ему грозит несколько лет тюремного заключения.

Related video

26-летний россиянин вместо отправки на фронт несколько лет может провести за решеткой. Все из-за своего заявления о подрыве военкомата, сообщает российское медиа "Осторожно, новости".

Накануне 26-летний парень по имени Вадим пришел в районный комиссариат, куда его вызвали из-за военного опыта. 5 лет назад он служил в войсках, и поэтому мог пригодиться Вооруженным силам РФ.

Поблизости здания дежурил сотрудник правоохранительных органов, с которым у него состоялся разговор. Это и привело к скандалу. Полицейскому парень заявил, что не пойдет в армию, и тем более не будет принимать участие в войне, — лучше взорвет военкомат.

"Парень был задержан на месте, его доставили в СК, где он дал признательные показания. В данный момент ему грозит уголовное дело из-за ложного сообщения об акте терроризма ч.3 ст. 207 УК РФ", — говорится в сообщении.

[ + – ] Вместо фронта россиянин поедет в колонию Фото: Осторожно, новости

К слову, портал ТАСС сообщает, что российский суд вынес первый приговор по делу о подготовке диверсии. Обвиняемые получили по три с половиной года колонии строгого режима, так как пытались помешать планам Кремля.

Их задержали еще в марте 2022 года за подготовку диверсии на железной дороге. Подорвать ее планировалось во время прохождения там военного эшелона, однако ничего не вышло.

Приговор уже вступил в силу, он стал первым по уголовному делу о диверсии, возбужденному после начала т.н. "СВО".

Напомним, что военкомы в РФ хотят отправить студентов в армию еще до конца учебы, о чем сообщают местные СМИ. Сотрудники военкоматов приходят к студентам в университет и начинают раздавать повестки. Также правозащитные организации предупредили парней о досрочном призыве, на который их хотят завлечь.

8 февраля призывники из Иркутска пожаловались президенту РФ Владимиру Путину и главе Минобороны Сергею Шойгу. Солдаты рассказали, что средний возраст их подразделения, которое подготавливали к охране объектов в тылу, — около 40 лет.