Хотів підірвати військкомат: росіянин замість мобілізації ризикує потрапити до в'язниці, — ЗМІ (фото)

Чоловік, який служив кілька років тому в лавах ЗС РФ, не захотів вирушати на фронт. За погрози підірвати військкомат йому загрожує кілька років ув'язнення.

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26-річний росіянин замість відправлення на фронт може провести кілька років за ґратами. Все через свою заяву про підрив військкомату, повідомляє російське медіа "Осторожно, новости".

Напередодні 26-річний хлопець на ім'я Вадим прийшов до районного комісаріату, куди його викликали через військовий досвід: 5 років тому він служив у військах, і тому міг стати в нагоді Збройним силам РФ.

Поблизу будівлі чергував співробітник правоохоронних органів, з яким у нього відбулася розмова. Це й спричинило скандал. Поліцейському хлопець заявив, що не піде до армії, і тим паче не братиме участі у війні, — краще підірве військкомат.

"Хлопця було затримано на місці, його доставили до СК, де він дав свідчення. Наразі йому загрожує кримінальна справа через помилкове повідомлення про акт тероризму ч.3 ст. 207 КК РФ", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Замість фронту росіянин поїде до колонії. Фото: Осторожно, новости

Портал ТАРС повідомляє, що російський суд виніс перший вирок у справі про підготовку диверсії. Обвинувачені отримали три з половиною роки колонії суворого режиму, оскільки намагалися перешкодити планам Кремля.

Їх затримали ще у березні 2022 року за підготовку диверсії на залізниці. Підірвати її планувалося під час проходження там військового ешелону, проте нічого не вийшло.

Вирок вже набув чинності, він став першим у кримінальній справі про диверсію, порушену після початку т.зв. "СВО".

Нагадаємо, що військкоми у РФ хочуть відправити студентів до армії ще до кінця навчання, про що повідомляють місцеві ЗМІ. Співробітники військкоматів приходять до студентів в університет та починають роздавати повістки. Також правозахисні організації попередили хлопців про достроковий заклик, на який їх хочуть залучити.

8 лютого призовники з Іркутська поскаржилися президенту РФ Володимиру Путіну та голові Міноборони Сергію Шойгу. Солдати розповіли, що середній вік їхнього підрозділу, який готували до охорони об'єктів у тилу, — близько 40 років.