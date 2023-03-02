За спробу теракту: школяр у РФ хотів підпалити військкомат, на нього завели 2 кримінальні справи

16-річний гімназист із Ленінградської області закидав будівлю військкомату "коктейлями Молотова". Його затримали за сто метрів від місця події з рюкзаком із матеріалами для запальних сумішей.

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Увечері 28 лютого 16-річний школяр Єгор Б. намагався підпалити будівлю військового комісаріату в Кіровську Ленінградської області РФ. Про це наступного дня, 1 березня, повідомило інтернет-видання Astra.

Підліток кинув у двері головного входу у військкомат пляшку із запальною сумішшю.

Як пише Daily Storm, школяру не вдалося підпалити будівлю. Працівники комісаріату відразу натиснули кнопку тривожної сигналізації, викликавши наряд поліції. Учня місцевої гімназії затримали за сто метрів від місця події.

[ + – ] Будівля військкомату в Кіровську

Проєкт "Осторожно, новости" інформує, що поліція знайшла в рюкзаку затриманого хлопчика ще одну пляшку і все необхідне для виготовлення "коктейлю Молотова".

Спочатку школяра звинуватили у спробі умисного знищення майна, проте 1 березня справу перекваліфікували на тяжку статтю — спробу теракту.

Окрім цього, неповнолітнього росіянина звинувачують у тому, що раніше він уже намагався підпалити військкомат у Санкт-Петербурзі. Імовірно, він прийшов до будівлі з усім необхідним, але здійснити задумане йому не вдалося. За цим фактом на 16-річного пітерця порушили ще одну кримінальну справу.

[ + – ] Школяр спробував підпалити будівлю військкомату [ + – ] Школяр спробував підпалити будівлю військкомату [ + – ] Школяр спробував підпалити будівлю військкомату [ + – ] Школяр спробував підпалити будівлю військкомату

Нагадаємо, 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чоловік у центрі Санкт-Петербурга розстріляв із обрізу співробітника ОМОНу. Силовика госпіталізували з тяжким пораненням живота, а нападника відразу ж затримали.

20 лютого 26-річного росіянина викликали до районного військкомату через його військовий досвід. Він заявив, що не хоче їхати на фронт і пообіцяв підірвати комісаріат. Його заарештували.