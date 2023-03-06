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У РФ мобілізований дезертир погрожував підірвати гранатою військкомат під Москвою, — росЗМІ (фото)

домодєдово, військкомат, граната
Затримання підозрюваного у Домодєдово

Після погроз у військкоматі чоловік у камуфляжі спробував втекти. Підозрюваного незабаром затримала Росгвардія. При собі мобілізований мав гранати Ф-1.

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У місті Домодєдово Московської області РФ співробітники Росгвардії у понеділок, 6 березня, затримали чоловіка у камуфляжі та нібито з гранатою. Про це повідомив Telegram-канал про події у Росії "112".

Як уточнюється, мобілізований росіянин прийшов до місцевого військового комісаріату з "гранатою" і погрожував співробітникам підірвати її.

Після погроз чоловік покинув будинок і спробував втекти, проте його усе рівно затримали поряд із військкоматом.

домодєдове, затримання, військкомат Fullscreen
Співробітники Росгвардії затримують чоловіка

Після цього поліція перекрила дорогу на вулиці Набережній. На місце також викликали саперів та співробітників ФСБ.

Інтернет-видання Baza пише, що 38-річного росіянина мобілізували у жовтні минулого року. За попередньою інформацією, сьогодні він втік із військової частини та приїхав на таксі у військкомат у стані алкогольного сп'яніння.

За даними видання Mash, граната виявилася муляжем. Сам чоловік — дезертир, який прибув із Курської області.

Росгвардія затримала чоловіка з гранатою-муляжем у Підмосков'ї Fullscreen
Росгвардія затримала чоловіка з гранатою-муляжем у Підмосков'ї
Росгвардія затримала чоловіка з гранатою-муляжем у Підмосков'ї Fullscreen
Росгвардія затримала чоловіка з гранатою-муляжем у Підмосков'ї
Росгвардія затримала чоловіка з гранатою-муляжем у Підмосков'ї Fullscreen
Росгвардія затримала чоловіка з гранатою-муляжем у Підмосков'ї
Росгвардія затримала чоловіка з гранатою-муляжем у Підмосков'ї Fullscreen
Росгвардія затримала чоловіка з гранатою-муляжем у Підмосков'ї
Після затримання поліція перекрила вулицю Fullscreen
Після затримання поліція перекрила вулицю
Росгвардія затримала чоловіка з гранатою-муляжем у Підмосков'ї
Росгвардія затримала чоловіка з гранатою-муляжем у Підмосков'ї
Росгвардія затримала чоловіка з гранатою-муляжем у Підмосков'ї
Росгвардія затримала чоловіка з гранатою-муляжем у Підмосков'ї
Після затримання поліція перекрила вулицю

Нагадаємо, увечері 28 лютого 16-річний школяр Єгор Б. намагався підпалити будівлю військового комісаріату у Кіровську Ленінградської області в РФ. Підліток кинув у двері головного входу у військкомат пляшку із запальною сумішшю.

24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чоловік у центрі Санкт-Петербурга розстріляв із обрізу співробітника ОМОНу. Силовика госпіталізували з тяжким пораненням живота, а нападника відразу ж затримали.