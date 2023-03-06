У РФ мобілізований дезертир погрожував підірвати гранатою військкомат під Москвою, — росЗМІ (фото)
Після погроз у військкоматі чоловік у камуфляжі спробував втекти. Підозрюваного незабаром затримала Росгвардія. При собі мобілізований мав гранати Ф-1.
У місті Домодєдово Московської області РФ співробітники Росгвардії у понеділок, 6 березня, затримали чоловіка у камуфляжі та нібито з гранатою. Про це повідомив Telegram-канал про події у Росії "112".
Як уточнюється, мобілізований росіянин прийшов до місцевого військового комісаріату з "гранатою" і погрожував співробітникам підірвати її.
Після погроз чоловік покинув будинок і спробував втекти, проте його усе рівно затримали поряд із військкоматом.
Після цього поліція перекрила дорогу на вулиці Набережній. На місце також викликали саперів та співробітників ФСБ.
Інтернет-видання Baza пише, що 38-річного росіянина мобілізували у жовтні минулого року. За попередньою інформацією, сьогодні він втік із військової частини та приїхав на таксі у військкомат у стані алкогольного сп'яніння.
За даними видання Mash, граната виявилася муляжем. Сам чоловік — дезертир, який прибув із Курської області.
Нагадаємо, увечері 28 лютого 16-річний школяр Єгор Б. намагався підпалити будівлю військового комісаріату у Кіровську Ленінградської області в РФ. Підліток кинув у двері головного входу у військкомат пляшку із запальною сумішшю.
24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чоловік у центрі Санкт-Петербурга розстріляв із обрізу співробітника ОМОНу. Силовика госпіталізували з тяжким пораненням живота, а нападника відразу ж затримали.