Египет тайно планировал поставить ракеты в Россию для войны с Украиной, — The Washington Post

По словам журналистов, в "слитых" в сеть секретных документах Пентагона говорится также о поставках пороха и боеприпасов.

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси недавно приказал своим подчиненным изготовить до 40 000 ракет для тайной отправки в Россию. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть "секретные документы" Пентагона.

По словам журналистов, в документе говорится, что президент Египта также поручил чиновникам держать в секрете производство и отгрузку ракет "во избежание проблем с Западом". Упоминаются также поставки для РФ снарядов и пороха.

Египетский дипломат Ахмед Абу Зейд заявил журналистам, что позиция Египта с самого начала основана на невмешательстве. Каир хочет сохранять дистанцию с обеими сторонами, хотя он поддерживает Устав ООН.

"Мы продолжаем призывать обе стороны к прекращению боевых действий и достижению политического решения путем переговоров", — сказал он.

Также журналисты пообщались с анонимным представителям правительства США, который заявил, что не было никаких доказательств того, что подобные поставки были реализованы.

"Мы не видели, чтобы это произошло", — сказал он.

Издание пишет, что Египет, как и другие американские партнеры на Ближнем Востоке, пытался оставаться в стороне от противостояния западных стран с Россией из-за ее вторжения в Украину. Война привела к росту цен на сырьевые товары во всем мире и оказало серьезное давление на Египет, крупнейшего в мире импортера пшеницы, который в последние годы получает более 80% своей пшеницы из России и Украины.

В материале сказано, что министр военной промышленности Египта Мохамед Салах ад-Дин, как говорится, должен был приказать людям работать посменно на заводе №18. Поставки пороха предполагались как ответ на "ранее оказанную помощь", которую Египет получил от РФ. Однако в чем конкретно заключалась эта помощь – неизвестно.

Журналисты также отметили, что недавно Москва и Каир подписали несколько важных сделок, в том числе соглашение о строительстве Россией крупного железнодорожного цеха в Египте. Росатом также начал в прошлом году строительство первой атомной электростанции в Египте.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе задержали россиянина за помощь Украине. По информации источников, обвиненный якобы передавал украинской стороне данные о локации оккупантов и гражданских объектов на оккупированных территориях. Следствие проверит его причастность к обстрелам города 29 марта и 2 апреля.

Также издание пишет, что эксперт заявил, что Россия, депортируя детей, хочет улучшить свой демографический потенциал. Политолог Владимир Молчанов в комментарии Фокусу заявил, что РФ пытается заставить украинцев сомневаться, что государству нужны похищенные дети.