Шпионские страсти. Как слив секретных документов по Украине повлияет на контрнаступление и отношения с США

Накануне в сети оказались снимки с якобы засекреченной информацией Пентагона, а также другими данными американской разведки. Из них следует, что США могут следить не только за оппонентами, но и за своими союзниками. В частности, за Украиной. Фокус узнавал, как в свободный доступ могли попасть засекреченные документы США и почему на всех уровнях происходит слежка за партнерами.

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Среди всего прочего в документах есть секретные материалы относительно украинского контрнаступления, а также поставки оружия и численности войск. В открытых материалах подробно описывается подготовка и снаряжение новых бригад, которые Украина готовит к наступлению, перечисляются танки, бронемашины и артиллерия, переданные Украине западными союзниками, отмечается, как сроки поставок техники повлияют на процесс подготовки и готовность подразделений.

В Вашингтоне эта история получила продолжение.

"Пока нельзя говорить о правдивости ни одного из материалов", — такое заявление прозвучало в понедельник от координатора по стратегическим коммуникациям Совета нац безопасности Белого дома Джона Кирби. Он сказал, что материалы проверяются и уже находят подделки. Пентагон официально также пока не подтверждает подлинность даже отдельных снимков. Но при этом некоторые заявления представителей Минобороны США указывают на то, что часть из них все-таки может оказаться засекреченными материалами. Помощник главы Пентагона Крис Мигер поясняет: "Министерство обороны США еще оценивает масштабы утечки секретной информации в течение последних недель".

Мигер отметил, что была обнародована "чрезвычайно тайная, засекреченная" информация, представляющая "очень серьезный риск для национальной безопасности" США. В то же время ФБР начало уголовное расследование, чтобы выяснить, кто мог бы за этой утечкой стоять.

Поэтому не известно, что это было: утечка от анонимного источника, легендирование работы разведки россиян или, возможно, контролируемый слив.

Утечка секретных данных — четкий русский след

Политолог Олег Лисный говорит Фокусу, что пока не проведено официальное расследование фактов утечки информации, но есть обоснованные основания полагать, что эта ситуация имеет признаки информационной спецоперации со стороны РФ.

"В основе любой разведдеятельности лежит сохранение источников информации, как людей, так и технических средств, — говорит он. — Можно вспомнить пример еще со времен Второй мировой войны, когда Великобритания имела доступ к кодам фашистской Германии, но готова была пожертвовать тысячами жизней британцев, не указав немцам на такие знания. В нынешней ситуации мы видим большой объем информации, который вывешивается в социальных сетях тем или иным способом. Если бы определенная спецслужба имела постоянный доступ, она бы скорее всего об этом заявила, а какие-то офицер или разведчик, написали бы об этом в своих мемуарах через 40-50 лет. А здесь все вываливается в сеть, так что постоянного доступа нет".

Пентагон находится в центре скандала из-за утечки секретных документов

По мнению эксперта, информация искажается изначально Например, о количестве погибших с той и другой стороны выгодным для России способом.

"Наши представители ГУР МО говорят о том, что в открытых источниках можно собрать много информации, добавить терминологию, придать внешний вид, определенные признаки секретности, а затем выдать эти данные за военные", — добавляет Лисный.

Эксперт предполагает, что организаторы операции посредством слива хотели достичь нескольких целей.

Во-первых, дискредитировать Минобороны США, дискредитировать американские разведорганы и выдвинуть вперед разведку России. "Это такой фарс, мол, смотрите, мы можем все, а у американцев дырявая разведка и вообще Министерство обороны", — уточняет он.

Во-вторых, разрушить доверие между Украиной и США, потому что на нем в этой войне многое базируется. "Основная тактическая и наиболее важная сейчас цель россиян – замедление или срыв контрнаступления украинской армии. Если мы посмотрим через эту призму – увидим, кому это выгодно", – добавляет Лисный.

Еще существует версия – слив может быть выгоден пророссийским силам в США. Но даже если так, то это было осуществлено в коллаборации с российскими спецслужбами. То есть, одним выгодна политическая огласка внутри США, а другим – извне.

Утечка секретных документов. Американцам могло быть выгодно?

Ряд экспертов предполагает, что слив информации – это не дело рук россиян. В частности, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"Если бы у россиян была возможность постоянно получать доступ к информации из этого источника, они бы его скрыли, не показывали, получали данные и учитывали бы в работе", — отмечает он Фокусу.

Эксперт сравнивает работу разведчика с работой журналиста — мол, когда у репортера есть надежный источник во властных кругах, он же о нем не рассказывает, а использует информацию в течение длительного времени.

Так что Ступак думает, что утечка — управляемая операция американских спецслужб.

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Уставший спрут. История ЦРУ от Аллена Даллеса до Сноудена и Ассанжа

"В Америке уже бывало, когда в медиа сливали определенные секретные материалы без причастности иностранных спецслужб", — добавляет он и называет три случая из прошлого.

Первый – Уотергейтский скандал, когда президента Ричарда Никсона отстранили от должности – он вынужден был оставить пост после скандала с прослушиванием демократов. Тогда источником был заместитель директора ФБР, о чем стало известно через тридцать лет.

Второй – разоблачительная платформа Wikileaks. Выяснилось, что австралийцу Джулиану Ассанжу кто-то давал информацию: письма, сообщения топ-чиновников. Оказалось, это сделал военнослужащий американских вооруженных сил Брэдли Мэннинг (американский суд приговорил его к 136 годам заключения за шпионаж).

Хотя в истории самого Ассанжа есть российский след – в 2012 году он, находясь под домашним арестом, был продюсером политического ток-шоу The World Tomorrow для российского телеканала RT.

Эдвард Сноуден публично обнародовал информацию о прослушивании мировых лидеров

Третий – программист Эдвард Сноуден из Агентства по национальной безопасности. Тот был категорически несогласен с тем, что американцы прослушивают мировых лидеров и читают их письма, в частности, переписку канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Бразилии Дилмы Руссеф. "Сноуден просто собрал информацию и обнародовал ее без вмешательства россиян", — отмечает Ступак. Хотя позже, когда Сноуден попросил политическое убежище, двадцать стран ему отказали, но именно Россия такое убежище предоставила.

"Но все эти факты доказывают, что есть определенные люди, которые имеют доступ к информации, поэтому решили ее слить, — говорит эксперт. — Например, эти люди из группы, которая не поддерживает активную помощь Украине, которым не нравится, что США столько денег передают на войну и экономику".

И уже сейчас можно говорить, что есть общее между упомянутыми тремя скандалами и нынешним: доступ к таким документам, на самом деле, бывает у достаточно широкого круга лиц – среди них работники разных отделов Минобороны США, а вероятно, и за его пределами.

США шпионят за союзниками? Все, у кого есть возможность — прослушивают

Сейчас эксперты единодушны в одном: ни для кого не новость, что США контролируют тем или иным способом происходящее в мире и следят за многими. И такой контроль может быть с помощью как открытых источников – определенных фондов, например антикоррупционных, так и закрытых. Какой способ выбирать – вопрос подхода к решению проблемы.

"Все, кто имеет возможность — прослушивают, — говорит Иван Ступак. — Особенно у американцев есть возможность технического прослушивания всего мира. И они это делают. Где-то выявляют организованную преступность, где-то террористов, где-то — шпионов, а где-то стремятся получать информацию на опережение, например, как работают их союзники, с кем имеют договоренности, как относятся к США".

И Украина – не исключение. Особенно сейчас.

"Американцы нам дают столько денег, что удивительно было бы не контролировать разными способами их распределение, – продолжает эксперт. – Если я одолжил своему соседу большую сумму денег, я бы тоже начал заглядывать в окно, все ли нормально, на месте ли он, не уехал ли куда-то далеко. Я бы тоже беспокоился. Мы привыкли к такой помощи, а американцы понимают, что она должна расходоваться на определенные цели, согласованные ранее. На данном этапе США беспокоит еще и то, чтобы Украина устояла. Если у нас была возможность прослушивать РФ — мы бы это делали, аж гай шумел. Американцы просто хотят знать, что все под контролем и в надежных руках, что не будет форс-мажоров. Надо понимать, что эта прослушка — не для того, чтобы нам навредить, а чтобы скорректировать наше поведение, стратегию и политику".

Другой вопрос – считать ли такие "дружеские советы" влиянием. Сейчас Украина хоть и в состоянии войны, но приобрела субъектность – то есть, руководству, как оценивают эксперты, партнеры не навязывают мнение, а именно советуют. И при этом Украина часто не соглашается с такими наставлениями, а диктует свою повестку дня. Пример – изменение риторики по освобождению всех территорий Украины, которые Россия оккупировала с 2014 года. Еще в начале войны говорили о возможных компромиссах, выходе на границы 23 февраля 2022 года.

Было бы странно, если бы США контролировать распределение своей помощи

Но Лисный настаивает, что Россия научилась использовать механизмы западной демократии себе на пользу. "Свободу прессы, свободу слова, редакторские статьи в любых серьезных изданиях. Уже не раз появлялись, мягко говоря, не совсем достоверные данные, или однобоко выраженные даже в очень серьезных изданиях. Поэтому я предполагаю, что эта информация, если подается под таким соусом, призвана ударить по доверию", — поясняет он.

При этом эксперт уверен, что Украине удается оберегать важные данные. Как пример: Украине в свое время удалось сохранить в тайне планы защиты Киева и других городов. Это говорит о том, что нас не могут эффективно прослушивать ни друзья, ни враги.

"Мы научились в затруднительных ситуациях качественно хранить свои настоящие тайны. Поэтому в ситуации о сливе мы увидели все что угодно – дезинформацию, полуинформацию, условно тайную, возможно тайную. Но там не было четких планов и дат. А значит — даты остаются тайной, которая не вышла за пределы Украины, и планы будут реализованы тогда, когда мы увидим возможность на поле боя", — добавляет эксперт.

Утрата доверия и влияние на глобальный сбор разведданных

Теперь очевидно, что после утечки файлов по Украине украинская сторона вряд ли пойдет на охлаждение отношений с США, она не будет заявлять претензии в любом случае, поскольку для этого не время – Украина находится в состоянии борьбы за свое существование и будущее.

"Никакие сливы не могут навредить отношениям США и Украины сейчас, — убежден Иван Ступак. — Украина настолько от них зависит, что не будет выступать с критическими заявлениями. Это как пилить сук, на котором сидишь. Нам помогают, и ведь мы не скажем, мол, следить — неэтично, не вздумайте нас прослушивать".

В Офисе президента Украины уже сказали, что инцидент не путает планы ВСУ, поскольку они находятся на этапе разработки и оперативно-тактически отрабатываются.

С другой стороны, еще неизвестно, как повлияет этот скандал на помощь США Украине. В Белом доме уверяют, что не повлияет. Там еще раз подчеркнули, что поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется, и что Вашингтон будет в дальнейшем предоставлять Вооруженным силам Украины оружие и боеприпасы для обороны и возвращения территорий.

Однако на что может повлиять утечка, так это на обмен разведданными и на возможность США собирать информацию о планах России. Ведь обнародованные снимки могут демонстрировать, как разведка США собирает данные, как глубоко она проникла в российские структуры.

И кому придется что-то объяснять, так это другим партнерам США. Среди них – Израиль, Германия и Южная Корея. С ними отношения могут испортиться. Поэтому Государственный департамент США будет упорно работать, чтобы снять возникшее сейчас напряжение.

Скандал повлияет на обмен разведывательными данными США с партнерами Фото: Public Domain

Сейчас известно, что в американском правительстве признают, что любая утечка засекреченных данных подрывает доверие. Об этом говорится в материале журналистов CNN, подготовивших расследование, проанализировав все документы: "Хотя шпионаж является неотъемлемой частью того, как разведывательное сообщество США собирает информацию по всему миру, дипломаты из некоторых из упомянутых стран сказали CNN, что было неприятно — и вредно для репутации США – видеть, что эта информация обнародуется".

Поэтому пока союзники оценивают убытки, пытаясь определить, не были ли скомпрометированы утечкой какие-либо из их собственных источников и методов, в США пытаются всячески уменьшить влияние от публикации снимков. К примеру, чиновник из страны, являющейся частью договоренности об обмене разведданными "Пять глаз" с США (в нее входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и Соединенное Королевство), сказал: "Мы ожидаем, что США поделятся с нами оценкой ущерба в ближайшие дни, но мы не можем ждать их оценки. Сейчас мы делаем все по-своему".

Американские высокопоставленные должностные лица на разных уровнях объясняют союзникам, в частности, и по НАТО, которые защищают данные и предпочитают сотрудничать. Хотя при этом пока точно не известно, контролируют ли американцы возможную утечку и не появятся ли в ближайшие недели новые данные.

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