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Мир Российско-украинская война Утечка документов о контрнаступлении ВСУ

США пытаются успокоить разочарованных после слива документов союзников,— Politico

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Фото: Соцсети | такие фото появлялись в социальных сетях

Союзники, по информации журналистов, задали Вашингтону вопросы о том, как секретная информация попала в сеть, кто несет ответственность за утечку, и что Пентагон делает для удаления секретных сведений из социальных сетей.

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Высокопоставленные официальные лица США стремятся успокоить разочарованных и сбитых с толку союзников от Европы до Ближнего Востока и Киева после утечки засекреченной информации о войне в Украине и других глобальных проблемах. Об этом в понедельник, 10 апреля сообщило издание Politico со ссылкой на четырех лиц, знакомых с разговором.

После того, как на прошлой неделе стало известно об утечке, высокопоставленные представители разведки, Госдепартамента и Пентагона обратились к своим коллегам, чтобы развеять опасения по поводу публикации информации.

По словам четырех официальных лиц — американца, двух европейцев и одного члена "Пяти глаз" (разведывательного консорциума США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии), они хорошо знакомы с этими разговорами, которые и передали журналистам издания.

Источники издания сообщили, что члены "Пяти глаз" запросили у Вашингтона информацию о брифингах и фото слитых секретных документов, но пока не получили содержательного ответа.

Известно, что официальные лица в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве задали Вашингтону вопросы о том, как информация попала в сеть, кто несет ответственность за утечку и что делают США для удаления информации из социальных сетей.

Также представители стран задались вопросом, предпринимает ли администрация Байдена шаги по ограничению распространения разведданных в будущем. По словам европейских официальных лиц, по состоянию на утро понедельника официальные лица США сообщили союзникам, что администрация ведет расследование и что они все еще пытаются понять весь масштаб утечки.

По информации издания, Украина давно обеспокоена тем, что информация, которой она делится с США, попадает в открытый доступ.

"Этот случай показал, что украинцы были в этом абсолютно правы. Американцы сейчас должны украинцам. Они должны извиниться и компенсировать", — сообщил изданию один из анонимных европейских чиновников.

Утечка секретных документов

6 апреля газета The New York Times написала о "сливе" секретных документов Пентагона, среди которых также были бумаги с планами подготовки Украины к контрнаступлению.

Стало известно, что в сеть попало около ста документов, фото которых было сделано неизвестным лицом.

После выхода первой статьи позднее издание The New York Times опубликовало еще один материал на основании утечки, в котором рассказывалось о том, что разведка США глубоко проникла в военное командование России и получает информацию почти из каждой спецслужбы РФ.

Напомним, в начале апреля в сети появились секретные документы, в которых раскрываются вопросы по сотрудничеству США с Украиной, отношениях с Китаем и данные по деятельности на Ближнем Востоке.

Во вторник, 11 апреля стало известно, что в Белом доме продолжаются проверки на предмет, кто может быть причастен к "сливу" секретных военных документов. Также Вашингтон сообщил, что президент Джо Байден знает о ситуации.