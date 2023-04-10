"Зеленский в феврале дал приказ бить по скоплениям ВС РФ в Ростовской области", — CNN

По информации журналистов, один из 53 "слитых" документов, показывает, что США шпионили за президентом Украины и знали о его планах поразить места дислокации российских военных в Ростовской области. Якобы поэтому Вашингтон не спешит передавать ВСУ дальнобойное оружие.

Related video

Из отчета американской разведки, который якобы попал в сеть в рамках недавних "сливов" можно сделать вывод, что США следили за Зеленским. Об этом пишет CNN сегодня, 10 апреля.

Согласно отчету, Зеленский в конце февраля 2023 года "предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области России". Делать он это предложил якобы с помощью БПЛА. Решение использовать беспилотники связано с отсутствием на вооружении Украины дальнобойного оружия, способного достичь цели.

Сигнальная разведка включает в себя перехваченные сообщения и в широком смысле определяется Агентством национальной безопасности как "разведывательные данные, полученные на основе электронных сигналов и систем, используемых иностранными целями".

В связи с этим в другом отчете разведки говорится, что Китай может использовать украинские удары по целям в глубине России "как возможность выставить НАТО агрессором и увеличить свою помощь России, если сочтет атаки значительными".

Издание пишет, что шпионаж является неизбежной составляющей частью работы разведки США, дипломаты стран-союзниц разочарованы раскрытием этой информации и уверены, что это сильно навредит репутации США.

Напомним, 29 марта в Ростове загорелось здание ФСБ впоследствии взрыва. Накануне на территории Ростовской области обнаружили разведывательный дрон. Этот пожар в федеральном здании не первый: 16 марта в Ростове-на-Дону вспыхнуло здание Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Огонь распространился на значительную часть помещений.

Кроме того, 29 марта жители Ростова-на-Дону слышали звук мощного взрыва, очевидцы говорят, что на машинах сработала сигнализация от его силы. Местные власти назвали причиной этого "переход самолета на сверхзвук".