"Самолет перешел на сверхзвук": в Ростове-на-Дону прогремел мощный взрыв (видео)

В местных СМИ пишут, что из-за силы взрыва в домах задрожали окна, а у машин сработали сигналили. Причиной "хлопка" власти назвали "переход самолета на сверхзвук".

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Жители Ростова-на-Дону сегодня слышали звук мощного взрыва, очевидцы говорят, что на машинах сработала сигнализация от его силы. Об этом сообщает местное издание 161.RU 29 марта.

Первое сообщение о громком звуке пришло около 12:15 по местному времени. Звук услышали не только в разных районах города, а также в соседнем городе Батайск. Тем временем появились видео с камер видеонаблюдения, запечатлевшие момент "хлопка".

В Ростове прогремел взрыв

Сначала власти молчали. Позже, глава администрации Батайска заявил, что в городе-спутнике Ростова "чрезвычайных ситуаций не произошло", а "причины возникновения звука выясняют".

Спустя почти час после инцидента губернатор региона Василий Голубев заявил, что "громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета".

Реакция властей

Но местные в такую версию верят очень неохотно и подозревают власти во лжи.

16 марта в Ростове-на-Дону зафиксирован пожар в здании Пограничной службы ФСБ. Причиной пожара якобы был взрыв на складе пограничного управления.

Сегодня, 29 марта в российском Белгороде на газонасосную станцию "Газэнергосеть" залетел беспилотник со взрывчаткой. Он попал в газовый резервуар на 30 тысяч литров.

Напомним, 28 марта в Новой Москве обнаружили обломки самодельного беспилотника, который россияне считают украинским. На эту мысль их натолкнул дизайн – цвета украинского флага и надпись "Слава Украине".