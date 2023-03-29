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Мир Российско-украинская война

"Самолет перешел на сверхзвук": в Ростове-на-Дону прогремел мощный взрыв (видео)

В Ростове-на-Дону прогремел мощный взрыв
Фото: Иллюстративное фото | В Ростове-на-Дону прогремел мощный взрыв

В местных СМИ пишут, что из-за силы взрыва в домах задрожали окна, а у машин сработали сигналили. Причиной "хлопка" власти назвали "переход самолета на сверхзвук".

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Жители Ростова-на-Дону сегодня слышали звук мощного взрыва, очевидцы говорят, что на машинах сработала сигнализация от его силы. Об этом сообщает местное издание 161.RU 29 марта.

Первое сообщение о громком звуке пришло около 12:15 по местному времени. Звук услышали не только в разных районах города, а также в соседнем городе Батайск. Тем временем появились видео с камер видеонаблюдения, запечатлевшие момент "хлопка".

В Ростове прогремел взрыв

Сначала власти молчали. Позже, глава администрации Батайска заявил, что в городе-спутнике Ростова "чрезвычайных ситуаций не произошло", а "причины возникновения звука выясняют".

Спустя почти час после инцидента губернатор региона Василий Голубев заявил, что "громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета".

Реакция властей Fullscreen
Реакция властей

Но местные в такую версию верят очень неохотно и подозревают власти во лжи.

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16 марта в Ростове-на-Дону зафиксирован пожар в здании Пограничной службы ФСБ. Причиной пожара якобы был взрыв на складе пограничного управления.

Сегодня, 29 марта в российском Белгороде на газонасосную станцию "Газэнергосеть" залетел беспилотник со взрывчаткой. Он попал в газовый резервуар на 30 тысяч литров.

Напомним, 28 марта в Новой Москве обнаружили обломки самодельного беспилотника, который россияне считают украинским. На эту мысль их натолкнул дизайн – цвета украинского флага и надпись "Слава Украине".