Украинский БПЛА атаковал газонасосную станцию в Белгороде, — росСМИ

По данным журналистов, самодельный беспилотник якобы был запущен с территории Харьковской области. В результате атаки поврежден резервуар станции, однако взрыва не произошло, поскольку газа в емкости не было.

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В российском Белгороде на газонасосную станцию "Газэнергосеть" залетел беспилотник со взрывчаткой. Он попал в газовый резервуар на 30 тысяч литров. Об этом со ссылкой на свои источники заявили в телеграмм-канале SHOT.

БПЛА якобы залетел на вражескую территорию из города Волчанска в Харьковской области и атаковал резервуар, который оказался пустым.

"Обломками повредило резервуар, но газа в нем не было. Взрыва не произошло", — написали авторы контента.

В телеграмм-канале BAZA добавили, что событие произошло еще 27 марта. Также рассказали, что беспилотник был самодельным и оборудованным самодельным взрывным устройством. По информации BAZA, обломки в результате взрыва повредили сам резервуар и газопровод.

"Пострадавших нет", — подчеркнули авторы контента.

Напомним, 28 марта в Новой Москве обнаружили обломки самодельного беспилотника, который россияне считают украинским. На эту мысль их натолкнул дизайн – цвета украинского флага и надпись "Слава Украине".

Сегодня, 29 марта, Воздушные силы ВСУ сообщили о перехвате вражеского бомбардировщика Су-24М. Защитникам Украины удалось сбить его над Бахмутом 28 марта. Всего с начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы сбили уже более 300 самолетов.