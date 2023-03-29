Украинский БПЛА атаковал газонасосную станцию в Белгороде, — росСМИ
По данным журналистов, самодельный беспилотник якобы был запущен с территории Харьковской области. В результате атаки поврежден резервуар станции, однако взрыва не произошло, поскольку газа в емкости не было.
В российском Белгороде на газонасосную станцию "Газэнергосеть" залетел беспилотник со взрывчаткой. Он попал в газовый резервуар на 30 тысяч литров. Об этом со ссылкой на свои источники заявили в телеграмм-канале SHOT.
БПЛА якобы залетел на вражескую территорию из города Волчанска в Харьковской области и атаковал резервуар, который оказался пустым.
"Обломками повредило резервуар, но газа в нем не было. Взрыва не произошло", — написали авторы контента.
В телеграмм-канале BAZA добавили, что событие произошло еще 27 марта. Также рассказали, что беспилотник был самодельным и оборудованным самодельным взрывным устройством. По информации BAZA, обломки в результате взрыва повредили сам резервуар и газопровод.
"Пострадавших нет", — подчеркнули авторы контента.
Напомним, 28 марта в Новой Москве обнаружили обломки самодельного беспилотника, который россияне считают украинским. На эту мысль их натолкнул дизайн – цвета украинского флага и надпись "Слава Украине".
Сегодня, 29 марта, Воздушные силы ВСУ сообщили о перехвате вражеского бомбардировщика Су-24М. Защитникам Украины удалось сбить его над Бахмутом 28 марта. Всего с начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы сбили уже более 300 самолетов.