Военные ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-24М под Бахмутом, – Воздушные силы

По данным командования, самолет был перехвачен 28 марта около 13:30. С начала полномасштабного вторжения ВСУ сбили уже 306 воздушных судов.

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Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил сбили российский бомбардировочный Су-24М. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил в фейсбуке.

28 марта бойцы зенитных ракетных войск сбили самолет Су-24М. Воздушные силы получили доказательства успешной отработки по российскому бомбардировщику. Утверждается, что событие произошло примерно в 13:30 на Бахмутском направлении.

По данным украинского Генштаба от 29 марта, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ сбили уже 306 самолетов и 291 вертолет.

Су-24М – это советская модификация базового бомбардировщика Су-24, которую ввели в эксплуатацию в 1983 году. На самолет установили новую систему прицеливания и навигации ПНС-24М "Тигр". Всего было создано около 770 бомбардировщиков.

Напомним, 28 марта в ВСУ заявили, что активность боев в Бахмуте несколько снизилась, однако обстрелы не утихают.

29 марта в ISW предположили, что бои за Бахмут уже ведутся в центральной части города. Вероятно, оккупанты захватили городской рынок и дошли до Дворца культуры.