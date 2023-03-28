Обстрелы не прекращаются, но активность боев снизилась: в ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте

Более низкая активность оккупантов может быть связанна с их перегруппировкой, считает представитель командования Сергей Череватый. В то же время за прошедшие сутки у ВСУ произошло 19 боев с российской армией, в частности, 14 из них — в районе населенного пункта.

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Количество боестолкновений на Бахмутском направлении за последние три дня уменьшилось. Однако это может быть связанно с перегруппировкой российских войск. Об этом сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона 28 марта.

По его словам, в ближайшее время можно будет понять тактику россиян.

"Последние три дня можно анализировать, что количество боестлокновений несколько уменьшилось, но я думаю, здесь нужен серьезный анализ — это может быть определенная перегруппировка войск. Поэтому ближайшие дни, неделя покажут, что является причиной на самом деле", — заявил он.

Череватый добавил, что Бахмут Донецкой области остается главной целью для наступления ВС РФ. Оккупанты не прекращают обстреливать город, а за прошедшие сутки нанесли 70 ударов. Кроме того, у ВСУ произошло 19 боев с российской армией, в частности, 14 из них — в районе населенного пункта.

"Враг потерял 86 оккупантов убитыми и 117 ранеными. Также были подбиты САУ "Гвоздика" и РЭБ "Стриж"", — добавил представитель командования.

Напомним, 28 марта командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что РФ перебросила в район Бахмута свои лучшие подразделения, чтобы полностью захватить город. Он отметил, что перед Силами обороны сейчас стоит задача истощить россиян и нанести им максимальный урон.

Аналитики из Института изучения войны предполагают, что российские войска, вероятно, добрались практически до центра Бахмута. Они рассказали, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин был замечен в школе неподалеку от горсовета населенного пункта.