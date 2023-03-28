Российские оккупанты добрались практически до центра Бахмута, — ISW

В отчете американских аналитиков отмечается, что планы ВС РФ относительно города не изменились, а глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин был замечен в школе неподалеку от горсовета населенного пункта.

Related video

Российские оккупанты не бросают попыток взять под свой контроль разрушенный город Бахмут на Донбассе. В своем отчете от 27 марта, аналитики из американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что РФ вероятнее всего удалось дойти до центра города.

Эксперты констатируют продвижение оккупантов с южной и северо-западной части Бахмута к его центру. Это свидетельствует о том, что их планы по захвату населенного пункта не изменились.

Кроме того, аналитики из ISW утверждают, что в городе был и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он не просто якобы заехал в город, но и зашел в здание 5-й школы Бахмута, а это всего лишь в километре на юго-востоке от городского совета.

Также оккупанты были замечены вдоль улиц Зеленая и Александры Колпаковой, что также в нескольких километрах от центра города. В штурме продолжает брать участие не только ЧВК "Вагнер", но и регулярная российская армия. Часть из первых могли отправить в район Авдеевки.

"Российское военное руководство в последние недели могло решить отправить определенные части "Вагнера" в район Авдеевки, чтобы поддержать измотанные и низкокачественные части "ДНР", пытающиеся взять этот населенный пункт,. Если такие бойцы "Вагнера" действительно воюют под Авдеевкой, это может объяснять ограниченные тактические успехи РФ в этом районе в последнюю неделю", — говорится в отчете ISW.

Напомним, 28 марта сообщалось, что российские власти не извлекли уроков из неудач частичной мобилизации. По словам аналитиков, московские чиновники получили распоряжение о наборе 27 000 людей для военной службы по контракту. В случае провала власти РФ грозят начать новую волну мобилизации.