Російські окупанти дісталися практично центру Бахмута, — ISW

У звіті американських аналітиків зазначається, що плани ЗС РФ щодо міста не змінилися, а власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина було помічено в школі неподалік міськради населеного пункту.

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Російські окупанти не кидають спроб взяти під свій контроль зруйноване місто Бахмут у Донецькій областi. У своєму звіті від 27 березня, аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що РФ найімовірніше вдалося дійти до центру міста.

Експерти констатують просування окупантів із південної та північно-західної частини Бахмута до його центру. Це свідчить про те, що їхні плани щодо захоплення населеного пункту не змінилися.

Крім того, аналітики з ISW стверджують, що у місті був і засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Він не просто нібито заїхав у місто, а й зайшов у будівлю 5-ї школи Бахмута, а це лише за кілометр на південний схід від міської ради.

Також окупанти були помічені вздовж вулиць Зелена та Олександри Колпакової, що також за кілька кілометрів від центру міста. У штурмі продовжує брати участь не лише ПВК "Вагнер", а й регулярна російська армія. Частину перших могли відправити в район Авдіївки.

"Російське військове керівництво в останні тижні могло вирішити відправити певні частини "Вагнера" в район Авдіївки, щоб підтримати виснажені та низькоякісні частини "ДНР", які намагаються взяти цей населений пункт. Якщо такі бійці "Вагнера" дійсно воюють під Авдіївкою, це може пояснювати обмежені тактичні успіхи РФ у цьому районі в останній тиждень", — йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, 28 березня повідомлялося, що російська влада не зробила уроків з невдач часткової мобілізації. За словами аналітиків, московські чиновники отримали розпорядження про набір 27 тисяч людей для військової служби за контрактом. У разі провалу влада РФ загрожує розпочати нову хвилю мобілізації.