Російська влада не винесла уроків з невдач часткової мобілізації, – ISW

За словами аналітиків, московські чиновники отримали розпорядження про набір 27 тисяч людей для військової служби за контрактом. У разі провалу влада РФ загрожує розпочати нову хвилю мобілізації.

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Уряд Російської Федерації продовжує набір громадян для служби в армії за контрактом і доручив цей процес главам регіонів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 27 березня.

Американські аналітики вказали на те, що влада РФ не навчається на своїх помилках. Про це свідчать їхні заходи щодо збільшення чисельності армії.

"Російський федеральний уряд делегував створення нових контрактних сил суб'єктам Російської Федерації, що дозволяє припустити, що російський уряд не вивчив уроків з невдач часткової мобілізації", — йдеться в джерелі.

Експерти вказали на те, що раніше у РФ мали намір набрати 400 тисяч людей для служби за контрактом. Також повідомляється, що російська влада доручила московським чиновникам знайти 27 000 контрактників і у разі провалу пригрозила початком другої офіційної хвилі часткової мобілізації.

За даними аналітиків, росіян активно закликають приєднуватися до добровольчого батальйону "Ураган", яких діє на Авдіївському напрямі.

У звіті також йдеться по те, що вербування зеків у ПВК "Вагнер" викликало неоднозначну реакцію у суспільстві. Частина росіян виступає проти того, щоб ховати колишніх в'язнів, які загинули на війні в Україні, з почестями.

"Війна залишається далекою для значних верств російського суспільства", — констатували автори звіту.

Нагадаємо, що за даними ЦНС від 21 березня, російські окупанти в Криму займаються вербуванням рятувальників та пожежників для війни в Україні, не враховуючи при цьому вікових обмежень.

Ще ми писали про те, що російська влада намагається стимулювати громадян до військової служби за допомогою фінансових заохочень. Таким чином у РФ намагаються уникнути оголошення другої хвилі мобілізації.