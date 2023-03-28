Российские власти не извлекли уроков из неудач частичной мобилизации, – ISW

По словам аналитиков, московские чиновники получили распоряжение о наборе 27 000 людей для военной службы по контракту. В случае провала власти РФ грозят начать новую волну мобилизации.

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Правительство Российской Федерации продолжает набор граждан для службы в армии по контракту и поручило этот процесс главам регионов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 27 марта.

Американские аналитики указали на то, что власти РФ не учатся на своих ошибках. Об этом говорят их меры по увеличению численности армии.

"Российское федеральное правительство делегировало создание новых контрактных сил субъектам Российской Федерации, что позволяет предположить, что российское правительство не извлекло уроков из неудач частичной мобилизации", — говорится в источнике.

Эксперты указали на то, что ранее в РФ намеревались набрать 400 000 людей для службы по контракту. Также сообщается, что российские власти поручили московским чиновникам найти 27 000 контрактников и в случае провала пригрозили началом второй официальной волны частичной мобилизации.

По данным аналитиков, россиян активно призывают присоединяться к добровольческому батальону "Ураган", которых действует на Авдеевском направлении

В отчете также говорится, что вербовка зэков в ЧВК "Вагнер" вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Часть россиян выступает против того, чтобы хоронить бывших заключенных, погибших на войне в Украине, с почестями.

"Война остается далекой для значительных слоев российского общества", — констатировали авторы отчета.

Напомним, что по данным ЦНС от 21 марта, российские оккупанты в Крыму занимаются вербовкой спасателей и пожарников для войны в Украине, не учитывая при этом возрастные ограничения.

Еще мы писали о том, что российские власти пытаются стимулировать граждан к военной службе при помощи финансовых поощрений. Таким образом в РФ пытаются избежать оглашения второй волны мобилизации.