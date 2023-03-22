РФ начала скрытую мобилизацию в Крыму: вербует на фронт спасателей и пожарных, — ЦНС

По информации ведомства, функционирующего при Силах спецопераций, у россиян возник кадровый голод из-за мобилизации в спасательных службах, в результате чего оккупанты убрали возрастные ограничения для набора новых сотрудников.

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Российские оккупанты в Крыму вербуют пожарных, спасателей и работников пенитенциарной службы присоединится к российской армии. Об этом сообщил Центр национального сопротивления 21 марта.

По информации ЦНС, у России возник кадровый голод из-за мобилизации среди работников спасательных служб. Чтобы восполнить потери, оккупанты ищут новых сотрудников и убрали возрастные ограничения по набору пожарных и спасателей.

Напомним, 21 марта в ГУР рассказали, что ежемесячно Россия набирает 20 тысяч военных в рамках скрытой мобилизации. По словам представителя разведки Андрея Юсова, скрытый набор в российскую армию продолжается, однако моральное состояние мобилизованных на крайне низком уровне.

В этот же день СМИ сообщали, что в рамках нового контрнаступления ВСУ планируют разорвать сухопутный мост в Крым. Основные бои, вероятно, пройдут в Запорожской и Луганской областях.

15 марта СМИ писали, что РФ с 1 апреля планирует набрать на службу по контракту 400 тысяч военных. Кроме того, в стране начинаются мероприятия по скрытой мобилизации: в ряде регионов РФ мужчинам приходят повестки о необходимости явится в военкомат. Однако власти называют это "уточнением данных".