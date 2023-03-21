Цель контрнаступления — разорвать сухопутный мост в Крым: какими будут еще 6 месяцев войны

Чиновник из оборонного Альянса отметил, что от успехов ВСУ зависит будущее Украины и ее союзников. Основные боевые действия могут проходить на двух направлениях: Луганском и Запорожском.

Related video

В НАТО считают, что следующие шесть месяцев полномасштабной войны в Украине станут критическими и решающими. Там решили сделать прогноз о том, когда и где начнется масштабное контрнаступление ВСУ, сообщает портал Bild 21 марта.

Ведущий чиновник военного Альянса отметил, что поставляемое сейчас оружие в Украину будет использоваться в мае, когда украинские защитники будут готовы к выгону российских оккупантов с временно занятых территорий в южных и восточных областях.

"Обучение, материал, логистика и разведка — в настоящее время партнеры Украины дают все необходимое для проведения успешного контрнаступления. Мы готовимся к весеннему или летнему наступлению. Следующие шесть месяцев станут ключевым периодом в войне не только для Украины, но и для союзников", — говорится в сообщении.

Далее чиновник заговорил на тему того, где и как собирается начать свое контрнаступление украинская сторона, однако из соображений безопасности говорил он об этом осторожно, не раскрывая полные подробности. В результате, по всей видимости основные бои будут проходить в Луганской и Запорожской областях и военному руководству РФ об этом известно. Весенне-летнее противостояние пройдет с главной целью: разорвать сухопутный мост в Крым", о чем отметил чиновник НАТО.

Много информации распространять он не может, так как важен эффект неожиданности, а противник Украины регулярно отслеживает каждое сообщение связанное с наступлением ВСУ. Но он напомнил о лете прошлого года, когда все ожидали быстрое освобождение Херсона и ВС РФ перебросили туда большую часть резервов, но вместо этого украинские войска сосредоточились на освобождении большей части Харьковской области.

Напомним, 20 марта владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин запаниковал перед контрнаступлением ВСУ. Он признал, что украинские войска в более выгодном положении на сегодняшний день и продолжают накапливать резервы. Само наступление, как считает мужчина, начнется уже в апреле.