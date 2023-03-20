"Удар придется на Белгород": Пригожин запаниковал перед контрнаступлением ВСУ (видео)

Основатель ЧВК "Вагнер" признал, что украинские военные сейчас находятся в более выгодном положении, чем его наемники и ВС РФ, и продолжают накапливать резервы для контрнаступления, которое может стартовать уже в апреле.

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Основатель ЧВК "Вагнер" и российский бизнесмен Евгений Пригожин считает, что этой весной украинские военные якобы сделают попытку наступления на Белгород (РФ). Об этом сообщает российское медиа "РИА ФАН".

РосСМИ опубликовало видео, в котором Пригожин прогнозирует "наступление" ВСУ на Белгород уже в апреле этого года.

"ВСУ с высокой долей вероятности в середине апреля начнет ряд контрнаступательных операций. Высока вероятность того, что один из ударов придется по нашей территории – в районе города Белгород", — сказал Пригожин.

По его словам, цель наступления ВСУ на Белгород – дестабилизация внутренней политической обстановки в России, а так же получение преимущества в будущих переговорах с РФ.

В свою очередь российское медиа ASTRA отмечает, что заявления Пригожина о наступлении на Белгород противоречат официальной позиции губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Так как чиновник который не раз заявлял, что подобная информация вряд ли может соответствовать действительности.

Основатель ЧВК "Вагнер" также вынужден был признать, что украинские военные на сегодня находятся в стратегически выгодном положении и продолжают активно накапливать резервы для будущего контрнаступления.

Напомним, в начале декабря 2022 года стало известно о том, что в Белгородской области строят заграждения на границе с Украиной. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в области также начали формировать отряды из местных жителей, с которыми согласились работать военные инструкторы.

Кроме того, в конце ноября 2022 года в Белгороде полицейским приказали укомплектоваться "тревожными мешками". Начальство также потребовало от рядовых сотрудников за собственные деньги укомплектовать аптечку, в которую обязательно должны входить пластыри для проникающих травм груди.