"Удар припаде на Бєлгород": Пригожин запанікував перед контрнаступом ЗСУ (відео)

Засновник ПВК "Вагнер" визнав, що українські військові зараз перебувають у вигіднішому становищі, ніж його найманці та ЗС РФ, і продовжують накопичувати резерви для контрнаступу, який може стартувати вже у квітні.

Related video

Засновник ПВК "Вагнер" і російський бізнесмен Євгеній Пригожин вважає, що цієї весни українські військові нібито зроблять спробу наступу на Бєлгород (РФ). Про це повідомляє російське медіа "РІА ФАН".

РосЗМІ опублікувало відео, де Пригожин прогнозує "наступ" ЗСУ на Бєлгород уже у квітні цього року.

"ЗСУ з високою часткою ймовірності в середині квітня почне низку контрнаступальних операцій. Висока ймовірність того, що один із ударів прийдеться по нашій території — у районі міста Бєлгород", — сказав Пригожин.

За його словами, мета наступу ЗСУ на Бєлгород — дестабілізація внутрішньої політичної обстановки в Росії, а також отримання переваги в майбутніх переговорах із РФ.

Зі свого боку, російське медіа ASTRA зазначає, що заяви Пригожина про наступ на Бєлгород суперечать офіційній позиції губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова. Чиновник не раз заявляв, що подібна інформація навряд чи може відповідати дійсності.

Засновник ПВК "Вагнер" також змушений був визнати, що українські військові на сьогодні перебувають у стратегічно вигідному становищі та продовжують активно накопичувати резерви для майбутнього контрнаступу.

Нагадаємо, на початку грудня 2022 року стало відомо про те, що в Бєлгородській області будують загородження на кордоні з Україною. За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, в області також почали формувати загони з місцевих жителів, із якими погодились працювати військові інструктори.

Крім того, наприкінці листопада 2022 року в Бєлгороді поліцейським наказали укомплектуватися "тривожними мішками". Начальство також вимагало від рядових співробітників за власний кошт укомплектувати аптечку, в яку обов'язково повинні входити пластирі для проникаючих травм грудей.