Мета контрнаступу — розірвати сухопутний міст у Крим: якими будуть ще 6 місяців війни

Чиновник із оборонного Альянсу зазначив, що від успіхів ЗСУ залежить майбутнє України та її союзників. Основні бойові дії можуть відбуватися у двох напрямках: Луганському та Запорізькому.

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У НАТО вважають, що наступні шість місяців повномасштабної війни в Україні стануть критичними та вирішальними. Там вирішили зробити прогноз про те, коли й де розпочнеться масштабний контрнаступ ЗСУ, повідомляє портал Bild 21 березня.

Провідний чиновник військового Альянсу зазначив, що зброя, яку постачають зараз в Україну, буде використовуватися в травні, коли українські захисники будуть готові до проганяння російських окупантів із тимчасово зайнятих територій у південних і східних областях.

"Навчання, матеріал, логістика та розвідка — наразі партнери України дають усе необхідне для проведення успішного контрнаступу. Ми готуємося до весняного чи літнього наступу. Наступні шість місяців стануть ключовим періодом у війні не лише для України, а й для союзників", — ідеться в повідомленні.

Далі чиновник заговорив на тему того, де і як збирається розпочати свій контрнаступ українська сторона, проте з міркувань безпеки він говорив про це обережно, не розкриваючи повних подробиць. У результаті, очевидно, основні бої відбуватимуться в Луганській і Запорізькій областях, і військовому керівництву РФ про це відомо. Весняно-літнє протистояння пройде з головною метою: розірвати сухопутний міст у Криму, про що зазначив чиновник НАТО.

Багато інформації поширювати він не може, оскільки важливим є ефект несподіванки, а противник України регулярно відстежує кожне повідомлення, пов'язане з наступом ЗСУ. Але він нагадав про літо минулого року, коли всі очікували на швидке звільнення Херсона, і ЗС РФ перекинули туди більшу частину резервів, але натомість українські війська зосередилися на звільненні більшої частини Харківської області.

Нагадаємо, 20 березня власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин запанікував перед контрнаступом ЗСУ. Він визнав, що українські війська у вигіднішому становищі на сьогодні та продовжують накопичувати резерви. Сам наступ, як вважає чоловік, розпочнеться вже у квітні.