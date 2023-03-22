РФ розпочала приховану мобілізацію в Криму: вербує на фронт рятувальників та пожежників, — ЦНС

За інформацією відомства, що функціонує при Силах спецоперацій, у росіян виник кадровий голод через мобілізацію в рятувальних службах, унаслідок чого окупанти скасували вікові обмеження для набору нових співробітників.

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Російські окупанти в Криму вербують пожежників, рятувальників та працівників пенітенціарної служби приєднуватися до російської армії. Про це повідомив Центр національного спротиву 21 березня.

За інформацією ЦНС, у Росії виник кадровий голод через мобілізацію серед працівників рятувальних служб. Щоб заповнити втрати, окупанти шукають нових співробітників і скасували вікові обмеження щодо набору пожежників та рятувальників.

Нагадаємо, 21 березня в ГУР розповіли, що щомісяця Росія набирає 20 тисяч військових у межах прихованої мобілізації. За словами представника розвідки Андрія Юсова, прихований набір до російської армії продовжується, проте моральний стан мобілізованих на вкрай низькому рівні.

Цього ж дня ЗМІ повідомляли, що в межах нового контрнаступу ЗСУ планують розірвати сухопутний міст до Криму. Основні бої, ймовірно, відбудуться у Запорізькій та Луганській областях.

15 березня ЗМІ писали, що РФ із 1 квітня планує набрати на службу за контрактом 400 тисяч військових. Крім того, в країні розпочинаються заходи щодо прихованої мобілізації: у низці регіонів РФ чоловікам приходять повістки про необхідність з'явитися у військкомат. Однак влада називає це "уточненням даних".