ВС РФ перебросили свои лучшие подразделения для захвата Бахмута, — Сырский

Перед Силами обороны, по словам генерал-полковника, сейчас стоит задача истощить россиян на Бахмутском направлении и нанести им максимальный урон.

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Россияне в попытках захватить город Бахмут в Донецкой области привлекают свои лучшие подразделения. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале 28 марта.

По его словам, ожесточенные бои за Бахмут продолжаются и сейчас задача украинской стороны истощить российских оккупантов и нанести им максимальный урон.

"Россияне пытаются сконцентрировать главные свои усилия на Бахмутском направлении. Они не оставляют попыток взять в окружение и захватить город. Сейчас противник бросил все свои лучшие подразделения, чтобы добиться победы. Наша задача – уничтожить как можно больше врагов и создать предпосылки для того, чтобы можно было перейти к наступательным действиям", — говорится в сообщении.

То есть, ВСУ в ближайшее время, как отметил командующий войск, будут пытаться отбросить подразделения оккупантов с позиций, которые им удалось ранее занять.

Во время своих регулярных визитов в район Бахмута Александр Сырский вместе с командирами согласовывает планы касаемо наступлений, которые покажут реальный результат не только на карте, но и на поле боя.

"На сегодня наша главная задача – истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери. Это позволит создать необходимые условия, которые будут способствовать освобождению украинской земли и ускорят нашу победу", – подытожил Сырский.

Напомним, 27 марта Александр Сырский рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. На сегодняшний день в городе продолжается самая интенсивная фаза боев, а в ближайшее время Силы обороны начнут наносить еще больше ударов по позициям ВС РФ.