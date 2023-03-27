"ВСУ в тяжелейших условиях": Сырский рассказал о ситуации на Бахмутском направлении

По словам генерал-полковника, сейчас продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город, а в скором времени Силы обороны начнут наносить еще больше ударов по позициям ВС РФ.

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в очередной раз посетил одни из самых горячих позиций на Бахмутском направлении. Об этом говорится на странице Сухопутных войск ВСУ в социальной сети Facebook 27 марта.

Там он встретился с украинскими защитниками, а также оценил обстановку и пообещал закрыть проблемные вопросы, которые мешают выполнять боевые задания. В ближайшее время возможности наших бойцов возрастут, а также станет больше ударов по вражеским позициям.

"Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут. Ситуация стабильно сложна. Враг несет значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия. Наши защитники в тяжелейших условиях героически сдерживают враждебное нашествие и не оставляют врагу шансов реализовать свои замыслы", — говорит Александр Сырский.

Кроме того, командующий отметил, что оборона города на Донбассе обусловлена военной необходимостью, а мужество и героизм наших защитников вместе с умелым использованием оружия позволяют вести оборону города "сверх всех предельных сроков и прогнозов".

"Мы просчитываем все возможные варианты развития событий, и будем действовать адекватно сложившейся обстановке", — сказал Александр Сырский.

Напомним, 26 марта аналитики из ISW заявили, что усилия РФ вокруг Бахмута достигли кульминации, а наступление закончилось почти безуспешно. У оккупантов нет такого уровня огневого контроля над украинскими наземными линиями связи в районе Бахмута, Авдеевки и, вероятно, других участков фронта, как утверждают российские милблогеры, что еще больше подрывает усилия России взять Бахмут.