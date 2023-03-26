Усилия РФ вокруг Бахмута достигли кульминации, а наступление закончилось почти безуспешно, — ISW

У ВС РФ нет такого уровня огневого контроля над украинскими наземными линиями связи в районе Бахмута, Авдеевки и, вероятно, других участков фронта, как утверждают российские милблогеры, что еще больше подрывает усилия России взять Бахмут.

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Российские усилия вокруг Бахмута, вероятно, достигли кульминации. И, несмотря на то, что атаки могут восстановить — значительных достижений это уже не принесет. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны за 25 марта.

Так, 25 марта Минбороны Великобритании оценило, что наступление РФ на Бахмут останавливается и что ВС РФ могут переместить свое внимание на районы Авдеевки и в направлении Сватово-Кременная.

Представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины полковник Сергей Череватый предупредил, что недавнее уменьшение количества российских наземных атак вблизи Бахмута требует дополнительного анализа. Он отметил, что 25 марта российские войска совершили 18 наземных атак вблизи Бахмута, но в последнее время в этом районе совершали 40-50 атак в день, предполагая истощение сил ЧВК "Вагнер", которые уже не в состоянии наедине продолжать штурмы, но могут увеличить свой темп к предыдущим уровням с помощью российских регулярных сил.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный заявил, что ситуация в Бахмуте стабилизируется.

"Российские усилия в Бахмуте, вероятно, достигли кульминации. ВС РФ могут продолжать частые и агрессивные нападения на Бахмут, даже если наступление закончилось почти безрезультатно, как ранее оценивало ISW, поскольку кульминация не означает отсутствие боев. Российские атаки в Бахмуте и его окрестностях могут на высоких уровнях, не принеся значительных новых достижений, если обычные российские силы действительно вступят в бой", — сообщают в Институте.

Также аналитики Института утверждают, что ВС РФ не имеют такого уровня огневого контроля над украинскими наземными линиями связи (GLOCs) в Бахмуте, Авдеевке и, вероятно, на других участках фронта, как утверждают российские милблогеры, что еще больше подрывает усилия России взять Бахмут.

Недавние кадры показывают, что украинские войска и дальше могут проехать по дорогам Бахмут-Часов Яр и Бахмут-Хромово, несмотря на то, что российская артиллерия обстреливает украинскую технику.

Также в отчете за 25 марта в ISW сообщили, что в Кремле в ожидании контрнаступления ВСУ заговорили об усилении ядерной готовности и распространяют нарративы негативного развития событий на поле боя.

25 марта ІSW сообщал, что ВСУ 8 раз подряд уничтожали одну из бригад морской пехоты ВС РФ. Впрочем, его постоянно восстанавливают.