Зусилля РФ навколо Бахмута досягли кульмінації, а наступ закінчився майже безуспішно, — ISW

ЗС РФ не мають такого рівня вогневого контролю над українськими наземними лініями зв’язку в районі Бахмута, Авдіївки та, ймовірно, інших ділянок фронту, як стверджують російські мілблогери, що ще більше підриває зусилля Росії взяти Бахмут.

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Російські зусилля навколо Бахмута, ймовірно, досягнули кульмінації. І попри те, що атаки можуть відновити — значних здобутків це вже не принесе. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни за 25 березня.

Так, 25 березня Мінборони Великої Британії оцінило, що наступ РФ на Бахмут зупиняється і що ЗС РФ можуть перемістити свою увагу на райони Авдіївки та на напрямку Сватове-Кремінна.

Речник Східного угруповання Збройних сил України полковник Сергій Череватий попередив, що нещодавнє зменшення кількості російських наземних нападів поблизу Бахмута потребує додаткового аналізу. Він зазначив, що 25 березня російські війська здійснили 18 наземних атак поблизу Бахмута, але останнім часом у цьому районі здійснювали 40-50 атак на день, припускаючи виснаження сил ПВК "Вагнер", які вже не в змозі на одинці продовжувати штурми, але можуть збільшити свій темп до попередніх рівнів за допомогою російських регулярних сил.[

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив, що ситуація в Бахмуті стабілізується.

"Російські зусилля в Бахмуті, ймовірно, досягнули кульмінації. ЗС РФ можуть продовжувати часті та агресивні напади на Бахмут, навіть якщо наступ закінчився майже безрезультатно, як раніше оцінювало ISW, оскільки кульмінація не означає відсутність боїв. Російські атаки в Бахмуті та його околицях можуть відновитися на високих рівнях, не принісши значних нових здобутків, якщо звичайні російські сили справді вступлять у бій", — повідомляють в Інституті.

Також аналітики Інституту стверджують, що ЗС РФ не мають такого рівня вогневого контролю над українськими наземними лініями зв’язку (GLOCs) у Бахмуті, Авдіївці та, ймовірно, інших ділянках фронту, як стверджують російські мілблогери, що ще більше підриває зусилля Росії взяти Бахмут.

Нещодавні кадри показують, що українські війська і далі мають змогу проїхати дорогами Бахмут-Часів Яр і Бахмут-Хромове, попри те, що російська артилерія обстрілює українську техніку.

Також у звіті за 25 березня в ISW повідомили, що у Кремлі в очікуванні контрнаступу ЗСУ заговорили про посилення ядерної готовності та поширюють наративи про негативний розвиток подій на полі бою.

25 березня ІSW повідомляв, що ЗСУ 8 разів поспіль знищували одну із бригад морської піхоти ЗС РФ. Втім, її постійно відновлюють.