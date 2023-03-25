ЗСУ знищили одну із бригад морської піхоти РФ 8 разів, але її весь час відновлюють, — ISW

За словами аналітиків, бригада зазнала великих втрат під час безглуздих штурмів Вугледара. Через це різко зросла критика російського військового командування.

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ЗСУ знищували 155 бригаду морської піхоти ЗС РФ 8 разів, проте командування її весь час відновлювало. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 24 березня йдеться, що ця бригада зазнала великих втрат під час боїв за Вугледар, Донецька область. Командування окупантів посилало солдатів у лобові атаки, які закінчувалися провалом практично щоразу. Через це у російському інформаційному просторі зросла критика військового керівництва.

За словами аналітиків, багато російських військових кореспондентів критикують командування за безглузді атаки на Вугледар, які полягають у штурмі укріплених позицій. На їхню думку, необхідно перерізати шляхи постачання українського угруповання під Вугледаром, однак зробити це у ЗС РФ можливостей немає.

"Російські сили не можуть підтримувати скільки-небудь значну швидкість просування десь на лінії фронту, використовуючи тактику хвилеподібних атак", — йдеться у звіті.

Експерти припускають, що російські сили, можливо, й надалі атакуватимуть Вугледар, використовуючи ту саму тактику.

Раніше повідомлялося, що екскомандир "Азова" розповів, як наші бійці борються у Бахмуті. Максим Жорін зазначив, що супротивник зосередився на штурмі всередині міста з метою витіснити українських захисників зі своїх позицій.

У Держприкордонслужбі розповіли, що у Бахмуті прикордонники розбили піхоту "вагнерівців", які вдруге пішли на штурм. Бійці ПВК "Вагнер" намагалися вибити з позицій українських захисників у місті Донецькій області, але одержали "наганяй" від бійців ДПСУ.