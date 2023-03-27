"ЗСУ у надважких умовах": Сирський розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку

За словами генерал-полковника, зараз триває найінтенсивніша фаза боїв за місто, а незабаром Сили оборони почнуть завдавати ще більших ударів по позиціях ЗС РФ.

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський учергове відвідав одні з найгарячіших позицій на Бахмутському напрямку. Про це йдеться на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у соціальній мережі Facebook 27 березня.

Там він зустрівся з українськими захисниками, а також оцінив обстановку та пообіцяв закрити проблемні питання, які заважають виконувати бойові завдання. Найближчим часом можливості наших бійців зростуть, а також побільшає ударів по ворожих позиціях.

"Продовжується найінтенсивніша фаза боїв за Бахмут. Ситуація стабільно складна. Ворог зазнає значних втрат у людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, але продовжує вести наступальні дії. Наші захисники у надважких умовах героїчно стримують ворожу навалу і не залишають ворогові шансів", — Каже Олександр Сирський.

Крім того, командувач зазначив, що оборона міста на Донбасі обумовлена військовою необхідністю, а мужність і героїзм наших захисників разом із умілим використанням зброї дозволяють вести оборону міста "понад граничні терміни та прогнози".

"Ми прораховуємо всі можливі варіанти розвитку подій, і будемо діяти адекватно обстановці, що склалася", — сказав Олександр Сирський.

Нагадаємо, 26 березня аналітики з ISW заявили, що зусилля РФ навколо Бахмута досягли кульмінації, а наступ закінчився майже безуспішно. Окупанти не мають такого рівня вогневого контролю над українськими наземними лініями зв'язку в районі Бахмута, Авдіївки і, ймовірно, інших ділянок фронту, як стверджують російські міліблогери, що ще більше підриває зусилля Росії взяти Бахмут.