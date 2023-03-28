ЗС РФ перекинули свої найкращі підрозділи для захоплення Бахмута, — Сирський

Перед Силами оборони, за словами генерал-полковника, зараз стоїть завдання виснажити росіян на Бахмутському напрямку і завдати їм максимальної шкоди.

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Росіяни у спробах захопити місто Бахмут в Донецькій областi залучають свої найкращі підрозділи. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі 28 березня.

За його словами, запеклі бої за Бахмут продовжуються і зараз завдання української сторони виснажити російських окупантів і завдати їм максимальної шкоди.

"Росіяни намагаються сконцентрувати головні свої зусилля на Бахмутському напрямку. Вони не залишають спроб взяти в оточення і захопити місто. Зараз противник кинув усі свої найкращі підрозділи, щоб здобути перемогу. Наше завдання – знищити якнайбільше ворогів і створити передумови для того, щоб можна було перейти до наступальних дій", — йдеться у повідомленні.

Тобто ЗСУ найближчим часом, як зазначив командувач військ, намагатимуться відкинути підрозділи окупантів з позицій, які їм вдалося раніше зайняти.

Під час своїх регулярних візитів до району Бахмута Олександр Сирський разом із командирами узгоджує плани щодо наступів, які покажуть реальний результат не лише на карті, а й на полі бою.

"На сьогодні наше головне завдання – виснажити переважаючі сили противника та завдати йому важких втрат. Це дозволить створити необхідні умови, які сприятимуть звільненню української землі та прискорять нашу перемогу", – підсумував Сирський.

Нагадаємо, 27 березня Олександр Сирський розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку. На сьогодні у місті триває найінтенсивніша фаза боїв, а найближчим часом Сили оборони почнуть завдавати ще більших ударів по позиціях ЗС РФ.