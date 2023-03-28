Обстріли не припиняються, але активність боїв знизилася: у ЗСУ розповіли про ситуацію в Бахмуті

Нижча активність окупантів може бути пов'язана з перегрупуванням, вважає представник командування Сергій Череватий. Водночас минулої доби у ЗСУ було 19 боїв із російською армією, зокрема 14 із них — у районі населеного пункту.

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Кількість зіткнень на Бахмутському напрямку за останні три дні зменшилася. Однак це може бути пов'язано з перегрупуванням російських військ. Про це сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону 28 березня.

За його словами, найближчим часом можна буде зрозуміти тактику росіян.

"Останні три дні можна аналізувати, що кількість зіткнень дещо зменшилася, але я думаю, тут потрібен серйозний аналіз — це може бути певне перегрупування військ. Тому найближчі дні або тижні покажуть, що є причиною насправді", — заявив він.

Череватий додав, що Бахмут Донецької області залишається головною метою наступу ЗС РФ. Окупанти не припиняють обстрілювати місто, а минулої доби завдали 70 ударів. Крім того, у ЗСУ було 19 боїв із російською армією, зокрема 14 із них — у районі населеного пункту.

"Ворог втратив 86 окупантів убитими та 117 пораненими. Також були підбиті САУ "Гвоздика" та РЕБ "Стриж", — додав представник командування.

Нагадаємо, 28 березня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ перекинула в район Бахмута свої найкращі підрозділи, щоб повністю захопити місто. Він зазначив, що перед Силами оборони зараз стоїть завдання виснажити росіян і завдати їм максимальної шкоди.

Аналітики з Інституту вивчення війни припускають, що російські війська, ймовірно, дісталися практично центру Бахмута. Вони розповіли, що голову ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина було помічено в школі неподалік від міськради населеного пункту.