Військові ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-24М під Бахмутом, – Повітряні сили

За даними командування, літак перехопили 28 березня близько 13:30. З початку повномасштабного вторгнення збили вже 306 повітряних суден.

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Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил збили російський бомбардувальний Су-24М. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил в фейсбуці.

28 березня бійці зенітних ракетних військ збили літак Су-24М. Повітряні сили отримали докази успішного відпрацювання по російському бомбардувальнику. Стверджується, що подія сталася приблизно о 13:30 на Бахмутському напрямку.

За даними українського Генштабу від 29 березня, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЗСУ збили вже 306 літаків та 291 гелікоптер.

Су-24М — це радянська модифікація базового бомбардувальника Су-24, яку ввели в експлуатацію в 1983 році. На літак встановили нову систему прицілювання та навігації ПНС-24М "Тигр". Всього було створено близько 770 бомбардувальників.

Нагадаємо, 28 березня в ЗСУ заявили, що активність боїв в Бахмуті дещо знизилась, проте обстріли не вщухають.

29 березня в ISW не виключають, що бої за Бахмут вже ведуться в центральній частині міста. Вірогідно, окупанти захопили міський ринок та дійшли до Палацу культури.