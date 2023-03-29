В ISW підрахували, скільки відсотків Бахмута окуповано росіянами (мапа)

Аналітики вважають правдоподібними заяви про просування "вагнерівців" у центральній частині міста та припускають, що росіяни могли захопити міський ринок та дійти до місцевого Палацу культури.

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Російська ПВК "Вагнер", ймовірно, захопила промисловий комплекс АЗОМ, що на півночі Бахмуту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни від 28 березня.

Аналітики повідомили, що, за їхніми даними, за останній тиждень російські окупанти змогли просунутися в Бахмуті приблизно на п'ять відсотків. Таким чином, близько 65 відсотків території міста зараз може бути під контролем Російської Федерації.

Експерти вказали на те, що заяви російських блогерів про захоплення "вагнерівцями" підприємства АЗОМ підтверджуються візуальними свідченнями державних ЗМІ РФ.

В ISW також вважають правдоподібними заяви про просування бійців ПВК "Вагнер" у центральній частині Бахмута. Аналітики припускають, що окупанти могли захопити міський ринок та дійти місцевого Палацу культури.

Росіяни змогли просунутися у Бахмуті на 5 відсотків за 7 днів

"Ймовірно, "Вагнер" працює над зміцненням позицій у північному та центральному Бахмуті, щоб просунутися до центру міста та розширити зону свого контролю на західний Бахмут", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, що 28 березня спікер Східного угруповання Сергій Череватий повідомив, що в Бахмуті ситуація стабільно важка, проте ЗСУ продовжують відбивати ворожі атаки. За його словами, дії окупантів прогнозовані.

Сергій Череватий також зазначив, що за останні три дні кількість бойових зіткнень на Бахмутському напрямі скоротилася. Він припустив, що причиною цього може бути перегрупування росіян.

Ще ми писали про те, що за даними командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського від 28 березня, ЗС РФ залучають для штурму Бахмута свої найкращі підрозділи. Сирський зазначив, що окупанти продовжують намагатися оточити місто.