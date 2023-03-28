"Не даємо прорватися": у ЗСУ пояснили ситуацію у Бахмуті (відео)

Підрозділи ЗСУ й надалі захищають Бахмут, де ситуація динамічно розвивається, як заявив речник Східного угруповання Сергій Череватий. Українці відбиваються від атак російських військ та не дають оточити місто.

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У Бахмуті ситуація стабільно важка, але українські війська відбивають усі атаки росіян. Про це 28 березня в етері телемарафону заявив речник Східного угруповання Сергія Череватого.

Пояснивши перебіг боїв, він використав термін "динамічна". Ворог іноді має якісь тактичні поступи, але українські захисники тримають рубіж оборони.

"Говорити про стратегічну перевагу РФ не можна, ситуація стабільно важка, але контрольована, по них завдають ударів, не дають прорватися", – заявив Череватий.

Усі дії загарбників прогнозовані та контрольовані командуванням ЗСУ. Він пояснив, що наразі атаки успішно відбивають.

"Проте ведеться вогонь та інші засоби протидії, щоб максимально знищити їхню техніку, зламати їхній натиск і не дати можливості розвивати успіх своїх атак", — додав він.

Нагадаємо, 28 березня аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що російські окупанти дісталися практично центру Бахмута. Експерти пояснили, що просування окупантів із південної та північно-західної частини Бахмута триває до його центру. Це свідчить про те, що їхні плани щодо захоплення населеного пункту зовсім не змінилися та й надалі залишаються для них актуальними. Окупантів зафіксували вздовж вулиць Зелена та Олександри Колпакової, що також за кілька кілометрів від центру міста. У штурмі продовжує брати участь не лише ПВК "Вагнер", а й регулярна російська армія. Частину перших могли відправити в район Авдіївки.

Також у Бахмуті 28 березня прикордонники з гранатометів "рознесли" схованку "вагнерівців". Українські захисники вступили у ближній бій з окупантами в одному із кварталів охопленого боями міста. Найманці ПВК "Вагнер" засіли в одній із будівель, звідки вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї по прикордонниках.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 27 березня відвідав одні з найгарячіших позицій на Бахмутському напрямку. Він оцінив ситуацію та пообіцяв закрити проблемні питання, які заважають виконувати бойові завдання. З його слів, найближчим часом можливості наших бійців зростуть, а також побільшає ударів по ворожих позиціях.