У Бахмуті прикордонники з гранатометів "рознесли" схованку "вагнерівців", — ДПСУ (відео)

Як розповіли у відомстві, найманці засіли в одній із будівель та вели звідти прицільний вогонь по українських захисниках.

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Бійці Луганського прикордонного загону знищили місце дислокації найманців ПВК "Вагнер" у місті Бахмут Донецької області. Про це у вівторок, 28 березня, повідомили у пресцентрі Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Українські захисники вступили у ближній бій з окупантами в одному із кварталів охопленого боями міста. Найманці ПВК "Вагнер" засіли в одній із будівель, звідки вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї по прикордонниках.

Воїни Луганського загону за допомогою ручних гранатометів знищили будівлю. Про втрати окупантів не повідомляється.

Битва за Бахмут.

Згідно з ранковим зведенням генерального штабу Збройних сил України від 28 березня, на Бахмутському напрямку росіяни продовжують штурмові дії міста Бахмут. Крім того, окупанти намагаються прорвати позиції Сил оборони України в районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Озарянівка. Обстріляли Васюківку, Григорівку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Новомаркове, Бахмут, Предтечине, Курдюмівку, Озарянівку, Дружбу та Майорськ Донецької області.

28 березня спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий розповів, що кількість зіткнень на Бахмутському напрямку за останні три дні зменшилася. За його словами, це може бути пов'язано з перегрупуванням окупаційних військ РФ.

При цьому місто Бахмут залишається головною метою наступу російської армії. Окупанти не припиняють обстрілювати місто, а минулої доби завдали 70 ударів.

Нагадаємо, у звіті Військової розвідки Великобританії від 28 березня йшлося про те, що росіяни втратили в районі Авдіївки Донецької області більшу частину 10-го танкового батальйону. Британські військові пов'язують втрати з хибною тактикою лобових атак, яку окупанти застосовують на полі бою.