В Бахмуте пограничники из гранатометов "разнесли" тайник "вагнеровцев", — ГПСУ (видео)

Как рассказали в ведомстве, наемники засели в одном из зданий и вели оттуда прицельный огонь по украинским защитникам.

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Бойцы Луганского пограничного отряда уничтожили место дислокации наемников ЧВК "Вагнер" в городе Бахмут Донецкой области. Об этом во вторник, 28 марта, сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Украинские защитники вступили в ближний бой с оккупантами в одном из кварталов охваченного боями города. Наемники ЧВК "Вагнер" засели в одном из зданий, откуда вели прицельный огонь из стрелкового оружия по пограничникам.

Воины Луганского отряда с помощью ручных гранатометов уничтожили здание. О потерях оккупантов не сообщается.

Битва за Бахмут — последние новости

Согласно утренней сводке генерального штаба Вооруженных сил Украины от 28 марта, на Бахмутском направлении россияне продолжают штурмовые действия города Бахмут. Кроме того, оккупанты пытаются прорвать позиции Сил обороны Украины в районе населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Озаряновка. Обстреляли Васюковку, Григорьевку, Миньковку, Орехово-Васильевку, Новомарково, Бахмут, Предтечино, Курдюмовку, Озаряновку, Дружбу и Майорск Донецкой области.

28 марта спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что количество боестолкновений на Бахмутском направлении за последние три дня уменьшилось. По его словам, это может быть связанно с перегруппировкой оккупационных войск РФ.

При этом город Бахмут остается главной целью для наступления российской армии. Оккупанты не прекращают обстреливать город, а за прошедшие сутки нанесли 70 ударов.

Напомним, в отчете Военной разведке Великобритании от 28 марта говорилось, что россияне потеряли в районе Авдеевки Донецкой области большую часть 10-го танкового батальона. Британские военные связывают потери с ошибочной тактикой лобовых атак, которую оккупанты применяют на поле боя.