ЗС РФ втратили під Авдіївкою більшу частину танкового полку, — британська розвідка

Один з армійських корпусів росіян, як зазначають у відомстві, має серйозні проблеми з дисципліною та моральним духом, що призводить до великих втрат серед техніки та особового складу.

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Російські окупанти втратили в районі Авдіївки на Донбасі більшу частину танкового полку. Про це йдеться у звіті британської розвідки Міністерства оборони від 28 березня.

В останні тижні російська армія перекидає свої резерви не лише в район Бахмута, а й до Авдіївки, у спробах оточити місто. При цьому незначний прогрес окупантам вартує великих втрат у бронетехніці.

10-й танковий полк втратив більшу частину своїх танків під час боїв на півдні Авдіївки. При цьому вони входять до складу третього армійського корпусу ЗС РФ, який був створений лише після початку повномасштабної війни.

"Численні звіти з відкритих джерел припускають, що 3-й армійський корпус особливо переслідували проблеми з поганою дисципліною та поганим моральним духом. Незважаючи на ймовірний період навчання в Білорусі, формування, як і раніше, демонструє обмежену боєздатність", — йдеться у повідомленні.

Втрати, як зазначають представники британської розвідки у звіті, пов'язані з помилковою тактикою лобових атак. Схоже вже спостерігалося в районі міста Вугледар на Донбасi декілька місяців тому.

ЗС РФ втратили більшу частину своїх танків Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 27 березня мер Віталій Барабаш зазначив, що Авдіївку закривають для в'їзду через небезпечну ситуацію. До міста, зокрема, не зможуть потрапити журналісти та волонтери. Чиновник закликав представників преси не порушувати заборону та не в'їжджати до прифронтової Авдіївки обманним шляхом.

20 березня Сили оборони України зазначали, що Авдіївка може стати другим Бахмутом на Донеччині. Російські окупанти шукають останні сили для того, щоб здобути перевагу на цьому напрямку.