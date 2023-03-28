"Не даем прорваться": в ВСУ объяснили ситуацию в Бахмуте (видео)

Подразделения ВСУ по-прежнему защищают Бахмут, где ситуация динамично развивается, как заявил представитель Восточной группировки Сергей Череватый. Украинцы отбиваются от атак российских войск и не дают оцепить город.

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В Бахмуте ситуация стабильно тяжелая, но украинские войска отражают все атаки россиян. Об этом 28 марта в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки Сергея Череватого.

Объясняя ход боев, он использовал термин "динамическая". Враг иногда имеет какие-то тактические продвижения, но украинские защитники держат рубеж обороны.

"Говорить о стратегическом превосходстве РФ нельзя, ситуация стабильно тяжелая, но контролируемая, по ним наносят удары, не дают прорваться", – заявил Череватый.

Все действия захватчиков прогнозированы и контролируются командованием ВСУ. Он пояснил, что атаки успешно отбивают.

"Однако ведется огонь и другие средства противодействия, чтобы максимально уничтожить их технику, сломать их давление и не дать возможности развивать успех своих атак", — добавил он.

Напомним, 28 марта аналитики из американского Института изучения войны (ISW) заявили, что российские кафиры достались практически центру Бахмута. Эксперты объяснили, что продвижение оккупантов из южной и северо-западной части Бахмута продолжается в его центр. Это свидетельствует о том, что их планы по захвату населенного пункта совсем не изменились и остаются для них актуальными. Оккупантов зафиксировали вдоль улиц Зелена и Александры Колпаковой, что также в нескольких километрах от центра города. В штурме продолжает участвовать не только ПИК "Вагнер", но и регулярная российская армия. Часть первой могли отправить в район Авдеевки.

Также в Бахмуте 28 марта пограничники из гранатометов "разнесли" тайник "вагнеровцев". Украинские защитники вступили в ближний бой с оккупантами в одном из кварталов охваченного боями города. Наемники ППК "Вагнер" засели в одном из зданий, откуда вели прицельный огонь из стрелкового оружия по пограничникам.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 27 марта посетил одни из самых горячих позиций на Бахмутском направлении. Он оценил ситуацию и пообещал закрыть проблемные вопросы, мешающие выполнять боевые задания. По его словам, в ближайшее время возможности наших бойцов возрастут, а также прибавится ударов по враждебным позициям.