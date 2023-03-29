В ISW подсчитали, сколько процентов Бахмута оккупировано россиянами (карта)

Аналитики считают правдоподобными заявления о продвижении "вагнеровцев" в центральной части города и предполагают, что россияне могли захватить городской рынок и дойти до местного Дворца культуры.

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Российская ЧВК "Вагнер", предположительно, захватила промышленный комплекс АЗОМ, который находится на севере Бахмута. Об этом говорится в отчете Института изучение войны от 28 марта.

Аналитики сообщили, что по их данным, за последнюю неделю российские оккупанты смогли продвинуться в Бахмуте примерно на пять процентов. Таким образом, около 65 процентов территории города сейчас может находиться под контролем Российской Федерации.

Эксперты указали на то, что заявление российских блогеров о захвате "вагнеровцами" предприятия АЗОМ подтверждаются визуальными свидетельствами государственных СМИ РФ.

В ISW также считают правдоподобными заявления о продвижении бойцов ЧВК "Вагнер" в центральной части Бахмута. Аналитики предполагают, что оккупанты могли захватить городской рынок и дойти до местного Дворца культуры.

Россияне смогли продвинуться в Бахмуте на 5 процентов за 7 дней

"Вероятно, "Вагнер" работает над укреплением позиций в северном и центральном Бахмуте, чтобы продвинуться к центру города и расширить зону своего контроля на западный Бахмут", — говорится в отчете.

Напомним, что 28 марта спикер Восточной группировки Сергей Череватый сообщил, что в Бахмуте ситуация стабильно тяжелая, однако ВСУ продолжают отражать вражеские атаки. По его словам, действия оккупантов прогнозированы.

Сергей Череватый также отметил, что за последние три дня количество боевых столкновений на Бахмутском направлении сократилось. Он предположил, что причиной тому может быть перегруппировка россиян.

Еще мы писали о том, что по данным командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского от 28 марта, ВС РФ привлекают для штурма Бахмута свои лучшие подразделения. Сырский отметил, что оккупанты продолжают пытаться окружить город.