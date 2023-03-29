Український БПЛА атакував газонасосну станцію у Бєлгороді, — росЗМІ

За даними журналістів, саморобний безпілотник нібито запустили з території Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджено резервуар станції, однак вибуху не сталося, оскільки газу в ємності не було.

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У російському Бєлгороді на газонасосну станцію "Газенергомережа" залетів безпілотник з вибухівкою. Він поцілив у газовий резервуар на 30 тисяч літрів. Про це з посиланням на власні джерела заявили у телеграм-каналі SHOT.

БПЛА нібито залетів на ворожу територію з міста Вовчанська у Харківській області та атакував резервуар, який виявився порожнім.

"Уламками пошкодило резервуар, але газу в ньому не було. Вибуху не сталося", — написали автори контенту.

У телеграм-каналі BAZA додали, що подія сталася ще 27 березня. Також там розповіли, що безпілотник був саморобним та обладнаним саморобним вибуховим пристроєм. За інформацією BAZA, уламки внаслідок вибуху пошкодили сам резервуар та газопровід.

"Постраждалих немає", — підкреслили автори контенту.

Нагадаємо, 28 березня у Новій Москві знайшли уламки саморобного безпілотника, який росіяни вважають українським. На цю думку їх наштовхнув дизайн — кольори українського стяга та напис "Слава Україні".

Сьогодні, 29 березня, Повітряні сили ЗСУ повідомили про перехоплення ворожого бомбардувальника Су-24М. Захисникам України вдалося збити його над Бахмутом 28 березня. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили збили вже понад 300 літаків.