"Зеленський у лютому наказав бити по скупченнях ЗС РФ у Ростовській області", — CNN

За інформацією журналістів, один із 53 "злитих" документів показує, що США шпигували за президентом України і знали про його плани уразити місця дислокації російських військових у Ростовській області. Нібито тому Вашингтон не поспішає передавати ЗСУ далекобійну зброю.

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Зі звіту американської розвідки, який нібито потрапив у мережу в межах недавніх "зливів" можна зробити висновок, що США стежили за Зеленським. Про це пише CNN сьогодні, 10 квітня.

Згідно зі звітом, Зеленський наприкінці лютого 2023 року "запропонував завдати ударів по місцях дислокації російських військ у Ростовській області Росії". Робити він це запропонував нібито за допомогою БПЛА. Рішення використовувати безпілотники пов'язане з відсутністю на озброєнні України далекобійної зброї, яка може досягти мети.

Сигнальна розвідка включає перехоплені повідомлення і в широкому сенсі визначається Агентством національної безпеки як "розвідувальні дані, отримані на основі електронних сигналів та систем, що використовуються іноземними цілями".

У зв'язку з цим в іншому звіті розвідки йдеться, що Китай може використати українські удари по цілях у глибині Росії "як можливість виставити НАТО агресором і збільшити свою допомогу Росії, якщо вважатиме ці атаки значними".

Видання пише, що шпигунство є невіддільним складником роботи розвідки США, але дипломати країн-союзниць розчаровані розкриттям цієї інформації та впевнені, що це сильно нашкодить репутації США.

Нагадаємо, 29 березня в Ростові зайнялася будівля ФСБ після вибуху. Напередодні на території Ростовської області виявили розвідувальний дрон. Ця пожежа у федеральній будівлі не перша: 16 березня в Ростові-на-Дону спалахнула будівля Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Вогонь поширився на значну частину приміщень.

Крім того, 29 березня жителі Ростова-на-Дону чули звук потужного вибуху, очевидці кажуть, що на машинах спрацювала сигналізація від його сили. Місцева влада назвала причиною цього "перехід літака на надзвук".