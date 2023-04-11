Витік документів: шпигування США за Україною зараз є нормою, — пояснення експерта

США контролює в той чи інший спосіб те, що відбувається у світі, стежить за багатьма, зокрема, й Україною. Це логічно, оскільки Вашингтон надає велику фінансову та військову допомогу Києву. Про це в коментарі Фокусу сказав експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

Related video

"Американці нам дають стільки грошей, що дивно було б не контролювати різними способами їх розподілення. Якщо я позичив своєму сусідові велику суму грошей, я б теж почав би заглядати у вікно, чи все нормально, чи він на місці, чи він раптом не виїхав кудись далеко. Я б теж турбувався. Ми звикли до такої допомоги, а американці розуміють, що вона має витрачатися на певні цілі, узгоджені раніше. На даному етапі США турбує ще й те, аби Україна встояла", — говорить Ступак.

Він відзначає, що всі спецслужби, які мають таку можливість, прослуховують. А надто у американців є можливість технічного прослуховування всього світу. І вони це роблять. Десь виявляють організовану злочинність, десь терористів, десь – шпигунів, а десь прагнуть отримувати інформацію на випередження, наприклад, як працюють їх союзники, з ким мають домовленості, як ставляться до США.

"Якби у нас була можливість прослуховувати РФ – ми б це робили, аж гай шумів би. Американці просто хочуть знати, що все під контролем і в надійних руках, що не буде форс-мажорів. Треба розуміти, що це прослуховування – не для того, щоб нам нашкодити, а аби скорегувати нашу поведінку, стратегію та політику", – додав експерт.

Нагадаємо, у мережу потрапили документи США щодо контрнаступу ЗСУ, Пентагон розпочав розслідування. Паралельно Вашингтон намагається заспокоїти союзників.

Нагадаємо, що, за інформацією з секретних документів США, за атакою на літак А-50 на білоруському аеродромі Мачулищи можуть стояти агенти СБУ, які не послухалися наказу.

Раніше Фокус повідомляв про те, як злив секретних документів по Україні вплине на контрнаступ та відносини з Вашингтоном.