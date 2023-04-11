США намагаються заспокоїти розчарованих після витоку документів союзників, — Politico

Союзники, за інформацією журналістів, поставили Вашингтону питання про те, як секретна інформація потрапила до мережі, хто відповідає за витік, і що Пентагон робить для видалення секретних відомостей з соціальних мереж.

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Високопоставлені офіційні особи в США прагнуть заспокоїти розчарованих союзників з Європи, Близького Сходу та Києва після витоку засекреченої інформації про війну в Україні та інші глобальні проблеми. Про це у понеділок, 10 квітня, повідомило видання Politico з посиланням на чотирьох осіб, знайомих з розмовою.

Після того, як минулого тижня стало відомо про витік, високопосадовці розвідки, Держдепартаменту та Пентагону звернулися до своїх колег, щоб розвіяти побоювання з приводу публікації інформації.

За словами чотирьох офіційних осіб — американця, двох європейців та одного члена "П'яти очей" (розвідувального консорціуму США, Канади, Великобританії, Австралії та Нової Зеландії), вони добре знайомі з цими розмовами, які й передали журналістам видання.

Джерела видання повідомили, що члени "П'яти очей" запросили у Вашингтона інформацію про брифінги та фото злитих секретних документів, але поки що не отримали змістовної відповіді.

Відомо, що офіційні особи в Лондоні, Брюсселі, Берліні, Дубаї та Києві поставили Вашингтону питання про те, як інформація потрапила до мережі, хто несе відповідальність за "злив" і що роблять США для видалення інформації з соціальних мереж.

Також представники країн запитали, чи здійснює адміністрація Байдена кроки з обмеження поширення розвідданих у майбутньому. За словами європейських офіційних осіб, станом на ранок понеділка офіційні особи США повідомили союзників, що адміністрація веде розслідування і що вони ще намагаються зрозуміти повний масштаб витоку.

За інформацією видання, Україна давно стурбована тим, що інформація, якою вона ділиться з США, потрапляє у відкритий доступ.

"Цей випадок показав, що українці були в цьому абсолютно праві. Американці зараз винні українцям. Вони мають вибачитися і компенсувати", — повідомив один з анонімних європейських чиновників.

Витік секретних документів

6 квітня газета The New York Times написала про "злив" секретних документів Пентагону, серед яких також були папери з планами підготовки України до контрнаступу.

Стало відомо, що до мережі потрапило близько ста документів, фото яких зробила невідома особа.

Після виходу першої статті, пізніше видання The New York Times опублікувало ще один матеріал на підставі витоку, в якому розповідалось про те, що розвідка США глибоко проникла у військове командування Росії та отримує інформацію майже з кожної спецслужби РФ.

Нагадаємо, на початку квітня в мережі з'явилися секретні документи, в яких розкриваються питання співпраці США з Україною, відносини з Китаєм та дані щодо діяльності на Близькому Сході.

У вівторок, 11 квітня, стало відомо, що в Білому домі тривають перевірки на предмет, хто може бути причетний до "зливу" секретних військових документів. Також Вашингтон повідомив, що президент Джо Байден знає про ситуацію.