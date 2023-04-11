"Не послухалися наказу": атаку на аеродром у Мачулищах могли влаштувати агенти СБУ, — ЗМІ

На думку журналістів, американській розвідці доведеться шукати нові методи для збору даних, оскільки через витік інформації Росія вживатиме заходи у відповідь.

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За інформацією з секретних документів США, що розповсюджуються по мережі, передбачається, що за атакою на літак А-50 на білоруському аеродромі Мачулищи можуть стояти агенти СБУ, які проігнорували наказ. Про це 10 квітня повідомило видання The Economist.

У матеріалі зазначено, що 26 лютого (день коли на аеродромі Мачулищі пролунали вибухи) співробітники СБУ дійшли до висновку, що їхні власні агенти в Білорусі проігнорували наказ і атакували російський літак-розвідник А-50. Американські шпигуни при цьому все прослуховували.

У матеріалі зазначено, що документи з оцінкою атаки на літак у Мачулищах були позначені грифом "цілком секретно" (вищим рівнем секретності в США) і містили абревіатуру SI-G.

За словами офіційних осіб, знайомих з позначеннями, ця абревіатура вказує на матеріали, котрі можна отримати в результаті особливо секретної радіорозвідки, такої як прослуховування телефонних розмов або електронні перехоплення.

За словами Томаса Ріда з Університету Джона Хопкінса, публікація цих документів, ймовірно, є одним з чотирьох найзначніших витоків розвідданих у цьому столітті.

"Витік підтверджує, що американські спецслужби значною мірою проникли до військових лав Росії. Але російські шпигуни і генерали тепер, швидше за все, вживуть захисні заходи, наприклад, змінять свої методи зв'язку", — наголосив він.

Видання підкреслює, що витік показав, що США "стежать не лише за українськими генералами та шпигунами", а й за офіційними особами в Південній Кореї, Угорщині, Ізраїлі та Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ). У багатьох злитих документах описані контакти та відносини між окремими людьми чи групами людей, включаючи взаємодію у російській армії та розвідслужбах.

Також відомо, що поки фотографії секретних документів подорожували мережею, один з них був дуже грубо сфабрикований, щоб збільшити показники українських втрат і занизити російські. Однак, на думку ексспівробітників американської та європейської розвідок, більшість документів, найімовірніше, справжні.

Нагадаємо, 11 квітня представники Білого дому заявили, що у Вашингтоні продовжуються перевірки на предмет, хто може бути причетний до "зливу" секретних військових документів.

У понеділок, 10 квітня, стало відомо, що високопоставлені представники розвідки США, Держдепартаменту і Пентагону намагаються заспокоїти своїх спантеличених союзників у Європі, Близькому Сході та в Україні.