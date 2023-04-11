"Ослушались приказа": атаку на аэродром в Мачулищах могли устроить агенты СБУ, — СМИ

По мнению журналистов, американской разведке придется искать новые методы для сбора данных, поскольку из-за утечки информации Россия будет принимать ответные меры.

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По информации из распространяемых по сети секретных документов США, предполагается, что за атакой на самолет А-50 на беларусском аэродроме Мачулищи могут стоять агенты СБУ, которые проигнорировали приказ. Об этом 10 апреля сообщило издание The Economist.

В материале указано, что 26 февраля (день когда на аэродроме Мачулищи прозвучали взрывы) сотрудники СБУ пришли к поразительному выводу, что их собственные агенты в Беларуси проигнорировали приказ и атаковали российский самолет-разведчик А-50. Американские шпионы при этом все прослушивали.

В материале указано, что документы с оценкой атаки на самолет в Мачулищах были помечены грифом "совершенно секретно" (высшим уровнем секретности в США) и содержали аббревиатуру SI-G.

По словам официальных лиц, знакомых с обозначениями, данная аббревиатура указывает на материалы, полученные в результате особо секретной радиоразведки, такой как прослушивание телефонных разговоров или электронные перехваты.

По словам Томаса Рида из Университета Джона Хопкинса, публикация этих документов, вероятно, является одной из четырех самых значительных утечек разведданных в этом столетии.

"Утечка подтверждает, что американские спецслужбы в значительной степени проникли в Россию. Но российские шпионы и генералы теперь, скорее всего, примут защитные меры, например, изменят свои методы связи", — подчеркнул он.

Издание подчеркивает, что утечка показала, что США "следят не только за украинскими генералами и шпионами", но и за официальными лицами в Южной Корее, Венгрии, Израиле, и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Во многих слитых документах описаны контакты и отношения между отдельными людьми или группами людей, включая взаимодействие в российской армии и разведслужбах.

Также известно, что пока фотографии секретных документов путешествовали по сети, один из них был очень грубо сфабрикован, для того чтобы завысить цифры украинских потерь и занизить российские. Однако, по мнению экс-сотрудников американской и европейской разведок, большинство документов вероятнее всего являются подлинными.

Напомним, 11 апреля представители Белого дома заявили, что в Вашингтоне продолжаются проверки на предмет, кто может быть причастен к "сливу" секретных военных документов.

В понедельник, 10 апреля, стало известно, что высокопоставленные представители разведки США, Госдепартамента и Пентагона пытаются успокоить своих сбитых с толку союзников в Европе, Ближнем Востоке и Украине.