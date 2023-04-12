Утечка документов: шпионаж США за Украиной сейчас стал нормой, — объяснение эксперта

Возможная прослушка, по словам эксперта Ивана Ступака, осуществляетя не для того, чтобы навредить официальному Киеву, а скорректировать стратегию и политику украинских властей.

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США контролируют тем или иным способом происходящее в мире, следят за многими, в частности, и Украиной. Это логично, поскольку Вашингтон оказывает большую финансовую и военную помощь Киеву. Об этом в комментарии Фокусу сказал эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"Американцы нам дают столько денег, что удивительно было бы не контролировать разными способами их распределения. Если я одолжил своему соседу большую сумму денег, я бы тоже начал бы заглядывать в окно, все ли нормально, или он на месте, или он вдруг не уехал". куда-то далеко. Я бы тоже беспокоился. Мы привыкли к такой помощи, а американцы понимают, что она должна тратиться на определенные цели, согласованные ранее. На данном этапе США беспокоит и то, чтобы Украина устояла", — говорит Ступак.

Он отмечает, что все спецслужбы, имеющие такую возможность, прослушиваются. Особенно у американцев есть возможность технического прослушивания всего мира. И они это делают. Где-то выявляют организованную преступность, где-то террористов, где-то – шпионов, а где-то стремятся получать информацию на опережение, например, как работают их союзники, с кем имеют договоренности, как относятся к США.

"Если бы у нас была возможность прослушивать РФ – мы бы это делали, аж роща шумела бы. Американцы просто хотят знать, что все под контролем и в надежных руках, что не будет форс-мажоров. Надо понимать, что это прослушивание – не для того, чтобы нам навредить, а чтобы скорректировать наше поведение, стратегию и политику", – добавил эксперт.

Более детально читайте в статье Фокуса "Шпионские страсти. Как слив секретных документов по Украине повлияет на контрнаступление и отношения с США".

Напомним, в сеть попали документы США по контрнаступлению ВСУ, Пентагон начал расследование. Параллельно Вашингтон пытается успокоить союзников.

В секретных документах США содержится информация о том, что за атакой на самолет А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи могут стоять агенты СБУ, которые проигнорировали приказ.

Ранее Фокус сообщал о том, как слив секретных документов по Украине повлияет на контрнаступление и отношения с Вашингтоном.